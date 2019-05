French News: Le Premier ministre Mateusz Morawiecki lors de la célébration centrale du jour des pompiers

Source: Président de la Pologne en polonais

Le Premier ministre a souligné que cette fête était une expression de gratitude et de reconnaissance en tant que mission difficile et dangereuse entreprise par l’État et les pompiers volontaires.Notre courage et notre professionnalisme sont devenus célèbres en Europe – a poursuivi le Premier ministre, rappelant l’aide apportée par les pompiers polonais en Suède l’an dernier. les officiers ont été nommés par le général et vingt pompiers particulièrement distingués ont reçu la Croix du mérite. En outre, lors des célébrations, les diplômés de la Main School of Fire Service ont été promus au rang de premier officier. Parmi les honorés se trouvaient également treize enfants qui ont reçu les Médailles du Jeune Héros.La parade des sous-unités en marche et des véhicules de pompiers ont pris fin. Environ 800 pompiers et pompiers volontaires de toute la Pologne y ont pris part. Une fois terminé, un pique-nique de pompier pour enfants a été organisé dans le jardin Saski, auquel participent plus de 30 000 personnes au service d’incendie de l’État. les pompiers. Seulement en 2018, la PSP comptait plus de 500 000 interventions, dont près de 150 000 c’est des incendies, et environ 300 000 Ce sont des dangers locaux, par exemple des accidents de la route.

