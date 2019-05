French News: Merci à toutes les sages-femmes et obstétriciennes

Source: La gauche “Je suis profondément impressionné par l’excellent travail des sages-femmes et des obstétriciens qui, malgré les conditions de travail les plus difficiles, assistent les femmes enceintes, les femmes donnant naissance et les mères en couches et en responsabilités parentales”, a déclaré Sylvia Gabelmann, porte-parole de la politique et des droits des patients du groupe. LA GAUCHE, en vue de la Journée internationale des sages-femmes le 5 mai. Gabelmann a ajouté: “L’énorme charge de travail causée par le manque de sages-femmes entraîne une pénurie de main-d’œuvre et de nouveau-nés. La base de données sur les sages-femmes prévue dans le TSVG n’est également d’aucune aide, car même en l’absence d’obstétriciens, aucun ne peut être trouvé. Plus de 98% des enfants naissent à l’hôpital. Là nous avons besoin de spécifications personnelles contraignantes. La décision pour ou contre une césarienne, par exemple, ne doit pas être prise sur la base de critères économiques. Le processus législatif de soutien à la scolarisation prévue de la formation des sages-femmes sera appuyé de manière constructive par les sages-femmes, et nous exigeons une forte proportion de pratique. Les primes de responsabilité élevées et le paiement tardif de la surtaxe de garantie rendent le travail extrêmement difficile et effrayent les personnes qui souhaitent travailler comme sages-femmes indépendantes. Nous avons besoin d’un “programme obstétrique d’urgence”. “

