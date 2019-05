French News: Un porte-parole du dernier lancement de missiles en Corée du Nord

Source: Ministère des Affaires étrangères Le dernier lancement de missiles par la Corée du Nord est une provocation – à un moment où la communauté internationale nord-coréenne attend des mesures concrètes pour abandonner son programme de missiles et d’armes nucléaires. Nous nous félicitons que les États-Unis soient prêts à participer au processus de négociation malgré cette provocation. La Corée du Nord doit se conformer aux décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies et abandonner ses programmes sur les armes de destruction massive et ses missiles balistiques.Nous exhortons la Corée du Nord à ne plus faire de provocation, mais à progresser rapidement sur la voie d’une dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible prouver qu’il est intéressé par une solution diplomatique.

