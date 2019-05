Premier Mateusz Morawiecki podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka

Source: President of Poland in Polish

Premier podkreślił, że to święto to wyraz wdzięczności i uznania za trudną i niebezpieczna misję podejmowaną przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną.

Wasza odwaga i profesjonalizm stały się słynne w Europie – kontynuował premier wspominając pomoc udzieloną przez polskich strażaków Szwecji w zeszłym roku.

Podczas uroczystości sześciu oficerów otrzymało nominacje generalskie, a dwudziestu szczególnie wyróżniających się strażaków odznaczono Krzyżem Zasługi. Ponadto podczas obchodów absolwenci Szkoły Głównej Służby Pożarniczej zostali promowani na pierwszy stopień oficerski. Wśród uhonorowanych znalazło się też trzynaścioro dzieci, które otrzymało Medale Młodego Bohatera.

Uroczystość zakończyła parada pododdziałów marszowych i pojazdów pożarniczych. Wzięło w niej udział ok. 800 strażaków i druhów ochotniczych straży pożarnych z całej Polski. Po jej zakończeniu w Ogrodzie Saskim odbył się strażacki piknik dla dzieci.

W Państwowej Straży Pożarnej służbę pełni ponad 30 tys. strażaków. Tylko w 2018 r. PSP miała ponad 500 tys. interwencji, z czego prawie 150 tys. to pożary, a ok. 300 tys. to miejscowe zagrożenia np. wypadki drogowe.

