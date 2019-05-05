Аэрофлот бесплатно доставит в Москву родственников пострадавших пассажиров рейса SU1492 Москва – Мурманск

Source: Russia Aeroflot

5 мая 2019 года, Москва. – Создана комиссия под председательством министра транспорта Российской Федерации Евгения Дитриха по расследованию авиационного происшествия с самолетом Аэрофлота, выполнявшим рейс SU1492 Москва – Мурманск. На месте работают представители Следственного комитета Российской Федерации и МЧС России. Также функционирует оперативный штаб Аэрофлота, который возглавил генеральный директор компании Виталий Савельев.

Руководством авиакомпании принято решение бесплатно доставить в Москву родственников пострадавших пассажиров рейса SU1492 Москва – Мурманск.

Экипаж воздушного судна Аэрофлота, вылетевшего сегодня из Москвы в Мурманск и вынужденного вернуться в аэропорт Шереметьево по техническим причинам, сделал все для спасения пассажиров. Эвакуация была проведена всего за 55 секунд при отраслевом нормативе 90 секунд. Командир воздушного судна покинул горящую машину последним.

На борту самолета Superjet 100 находились 73 пассажира и 5 членов экипажа .

Неполадки на борту воздушного судна, выполнявшего рейс SU1492 Москва – Мурманск, возникли вскоре после вылета. Экипаж был вынужден запросить срочный возврат в аэропорт. После посадки в Шереметьево произошло возгорание двигателей, которое вскоре было ликвидировано. Пассажиры покидали борт воздушного судна по аварийным трапам. Всем нуждающимся оказывается срочная медицинская помощь.

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