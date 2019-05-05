Аэрофлот подтверждает информацию о возгорании самолета рейса SU1492 Москва – Мурманск

Source: Russia Aeroflot

Новости компании

05 мая 2019

5 мая 2019 года, Москва. – Аэрофлот подтверждает информацию о возгорании двигателей воздушного судна рейса SU1492 Москва – Мурманск после посадки в Шереметьево, который вынужденно вернулся в аэропорт назначения по технической причине. Возгорание ликвидировано. Есть пострадавшие, количество уточняется, всем нуждающимся оказывается срочная медицинская помощь. Пассажиры покидали борт воздушного судна по аварийным трапам.

В настоящий момент создана комиссия по расследованию причин и обстоятельств происшествия. Оперативно собран кризисный штаб Аэрофлота.

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