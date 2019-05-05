Аэрофлот публикует список выживших пассажиров рейса SU1492 Москва — Мурманск

Source: Russia Aeroflot
Новости компании
06 мая 2019
6 мая 2019 года, Москва. — Аэрофлот публикует список пассажиров, которые выжили в результате авиационного происшествия с самолетом, выполнявшим рейс SU1492 Москва – Мурманск.
Список неполный. В настоящее время уточняется информация по другим пассажирам рейса. По мере поступления информации список будет дополняться.
Телефон горячей линии для родственников пассажиров рейса SU1492: +7(495)663 6394
Горячая линия МЧС 8(800)775 1717
Аксенов Юрий Александрович
Афанасьев Виктор Юрьевич
Бабаев Кирилл Сергеевич
Ветчинкин Сергей Александрович
Гончаров Владимир Леонидович
Гринберг Татьяна Леонидовна
Гущина Галина Ивановна
Деркунская Елена Петровна
Евменьков Владимир Васильевич
Егоров Петр Викторович
Егорова Наталья Борисовна
Зимницкий Дмитрий Валерьевич
Киселев Василий Александрович
Климов Евгений Александрович
Ключникова Екатерина Владимировна
Ковба Алексей Михайлович
Марченков Александр Сергеевич
Марченкова Юлия Игоревна
Молчанов Олег Николаевич
Молчанова Юлия Александровна
Прищенко Валерий Дмитриевич
Прищенко Денис Валерьевич
Савченко Михаил Михайлович
Ситникова Марина Владимировна
Тихонова Людмила Николаевна
Харинин Дмитрий Юрьевич
Хлебушкин Дмитрий Вячеславович
Цицилин Вадим Александрович
Госпитализированы:
Белик Татьяна Леонидовна
Конник Марина Михайловна
Кузнецов Сергей Владимирович
Печников Василий Сергеевич
Шилов Антон Валентинович