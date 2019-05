French News: Aeroflot livrera gratuitement à Moscou les proches des passagers du vol SU1492 concerné – Mourmansk

5 mai 2019, Moscou. – Une commission a été créée sous la présidence du ministre des Transports de la Fédération de Russie, Evgeny Dietrich, chargée d’enquêter sur un accident survenu avec un avion de la compagnie Aeroflot qui avait effectué le vol SU1492 Moscou-Mourmansk. Des représentants du comité d’enquête de la Fédération de Russie et du ministère des Situations d’urgence de Russie travaillent sur le site. Le siège opérationnel d’Aeroflot, dirigé par le directeur général de la compagnie, Vitaly Savelyev, est également opérationnel. La direction de la compagnie aérienne a décidé de livrer gratuitement à Moscou les proches des passagers du vol SU1492 Moscou-Mourmansk concernés. raisons, tout fait pour sauver les passagers. L’évacuation a été réalisée en seulement 55 secondes avec la norme industrielle de 90 secondes. Le commandant de l’appareil a quitté la voiture en feu en dernier, à bord du Superjet 100, avec 73 passagers et 5 membres d’équipage. L’équipage a été contraint de demander un retour urgent à l’aéroport. Après avoir atterri à Sheremetyevo, les moteurs ont pris feu, qui a rapidement été éliminé. Les passagers ont quitté l’avion par des rampes d’urgence. Toutes les personnes dans le besoin reçoivent des soins médicaux d’urgence.

