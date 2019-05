French News: BMW Motorsport News – Numéro 14/2019.

Source: BMW GroupOb au DTM, au championnat FIA World Endurance, au championnat IMSA WeatherTech SportsCar, au championnat ABB FIA Formula E ou dans de nombreuses autres séries de courses: semaine après semaine, les équipes et les pilotes BMW se disputent des points, des victoires et des titres. En dehors du circuit, les membres de la grande famille BMW Motorsport font les gros titres dans le monde entier. Avec “BMW Motorsport News”, nous résumons les événements de manière compacte et informative. Donc, vous restez toujours à jour.

Championnat de Chine GT: La première équipe AAI domine dans le Zhejiang. Aucune victoire n’a dépassé l’équipe FIST AAI ce week-end dans le Championnat de Chine GT. Avec deux victoires dans la catégorie GT3 vendredi et samedi à Zhejiang (CHN), l’équipe a encore élargi son palmarès du week-end d’ouverture. Au volant de la BMW M6 GT3, numéro 90, les pilotes BMW de BMW, Nick Yelloly (GBR) et Lam Yu (CHN) se sont relayés. Le duo a livré des duels passionnants avec la compétition dans les deux courses, mais a toujours gardé l’avantage et a remporté deux fois la première place deux fois. Avec maintenant trois victoires et un nouveau podium, Yelloly et AAI sont largement en tête du classement des pilotes et des équipes. Un autre podium était à célébrer dans la classe GT4. Team Master Champ, qui a fait ses débuts dans la série ce week-end, a affiché une solide performance dès le départ et a terminé troisième de la première course. Dans la deuxième course, Wang Hao (CHN) a terminé cinquième de la BMW M4 GT4. Le troisième week-end de course de la saison se tiendra du 28 au 30 juin à Shanghai (CHN).

Série W: Visser rate de peu le podium au début de la saison La série W, première série de formules pour femmes, a également célébré son ouverture ce week-end dans le programme-cadre du DTM à Hockenheim (GER). À bord: le pilote BMW Beitske Visser (NED). Visser, qui est un remplaçant officiel et un pilote d’essai du Championnat BMW FIA de Formule E depuis 2017 dans le programme BMW Motorsport Junior, a obtenu l’un des 18 cockpits lors de la fusillade décisive d’Almería (ESP) en mars. Lors de la première course de la saison, elle s’est battue directement pour les premières places. À la fin de la course de 18 tours, Visser a raté de peu le podium en quatrième position. En un peu moins de deux semaines, le pilote de 24 ans a encore une fois l’occasion de remporter la course lorsque le deuxième tour de la nouvelle série se déroule à Zolder (BEL).

Championnat d’Italie GT: podium pour la BMW M4 GT4. La deuxième manche du Championnat d’Italie GT était prévue pour le BMW Team Italia à Vallelunga au nord de Rome (ITA) ce week-end. Les pilotes BMW Motorsport Junior Erik Johansson (SWE) et Stefano Comandini (ITA) se sont alignés sur la BMW M6 GT3 n ° 15. Le duo a terminé cinquième de la classe GT3 Pro lors de la première course de samedi. Johansson / Comandini a terminé huitième dimanche. La BMW M4 GT4 n ° 207 de BMW Team Italia a terminé dans les deux courses sur le podium de la classe GT4. Le trio Giuseppe Fascicolo, Francesco Guerra et Andrea Fontana (tous ITA) ont atteint la troisième place samedi et la deuxième dimanche.

GT4 European Series: Succès sur le podium de la BMW M4 GT4 L’équipe RN Vision STS a réussi à monter sur le podium de la catégorie Pro-Am lors du deuxième week-end de course de la GT4 European Series à Brands Hatch (GBR). Au volant de la BMW M4 GT4 n ° 111, Marius Zug (GER) et Gabriele Piana (ITA) ont pris la deuxième place dans la première course après 32 tours. Les pilotes BMW les mieux placés de la Silver Cup ont été Simon Knap (NED) et Alec Udell (États-Unis) dans la BMW M4 GT4 n ° 25 de l’équipe MDM Motorsport à la sixième place. Les mêmes classements ont été obtenus par Euan McKay (GBR) et Ricardo van der Ende (NED), qui concourent pour Ekris Motorsport, lors de la deuxième course du week-end. Levent Kocabiyik et Ibrahim Okyay (tous deux TUR) ont également terminé sixièmes dans la catégorie Pro-Am pour la dernière manche de l’épreuve de l’équipe Borusan Otomotiv Motorsport.

IMPC: Week-end de course difficile dans le Mid-Ohio: des conditions météorologiques intermittentes ont donné aux équipes BMW le troisième week-end de course du Challenge Pilote IMSA Michelin une journée difficile sur le parcours de voiture de sport du Mid-Ohio (États-Unis). James Clay et Devin Jones (États-Unis) étaient les pilotes BMW les mieux placés dans leur BMW M4 GT4 n ° 82 de BimmerWorld Racing à la neuvième place. Bill Auberlen (États-Unis), qui a fait son 415e départ dans une voiture de course BMW, et Robby Foley (États-Unis) ont terminé onzième dans la BMW M4 GT4 n ° 96 de Turner Motorsport. Greg Liefooghe et Henry Schmitt (États-Unis) ont pris la 13e place de la BMW M4 GT4 # 88 de Stephen Cameron Racing. La quatrième course de la saison se déroulera le 30 juin à Watkins Glen (États-Unis).

