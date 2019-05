French News: Défendre et renforcer le Conseil de l’Europe, enfin mettre en œuvre l’adhésion de l’UE à l’UE

Source: Die Linke “Le Conseil de l’Europe est la plus ancienne et, avec 47 Etats, la plus grande institution de coopération européenne basée sur la démocratie, la prééminence du droit et les droits de l’homme. À une époque de tendances autoritaires imminentes en Europe orientale et occidentale, il est urgent de surmonter la crise actuelle du Conseil de l’Europe. La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) à Strasbourg est le seul organe doté de droits individuels fondé sur la Convention des droits de l’homme (CEDH) pour tous les peuples, de Lisbonne à Vladivostok et de la Méditerranée au Spitzberg “, explique Andrej Hunko, porte-parole politique européen du groupe parlementaire DIE LINKE au Parlement européen. Vice-président du parti de gauche, à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe à l’occasion du 70e anniversaire de l’institution. Hunko a ajouté: “La crise actuelle est due en partie au retrait du droit de vote de la délégation russe à l’Assemblée parlementaire en avril 2014 et aux réactions de la Russie à ce sujet. Le service juridique du Conseil de l’Europe a constaté l’illégalité de ce vote l’année dernière. Actuellement, le rapport Kox propose de garantir une action cohérente du Comité des Ministres et de l’Assemblée parlementaire lors de futures crises, ce qui constitue également une option de retour pour la délégation russe. Le gouvernement fédéral devrait accepter cette proposition lors de la prochaine réunion des 16/17. L’Union européenne doit enfin remplir ses obligations d’adhésion à la Convention européenne des droits de l’homme, énoncée à l’article 6, paragraphe 2, des traités de l’UE. “

MIL OSI