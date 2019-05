French News: Premier ministre: Je remercie les pompiers pour leur disponibilité, leur vigilance, leur courage et leur héroïsme

Source: Président de la Pologne en polonais

Le Premier ministre Mateusz Morawiecki a cité des exemples de pompiers de sauvetage lors de la représentation, soulignant leur caractère héroïque. Il a noté qu’il y avait un demi-million d’activités de ce type en Pologne l’année dernière. Comme il a estimé chaque minute quelque part en Pologne, le service des incendies se prépare à agir et le Premier ministre a remercié les pompiers de leur disponibilité, de leur courage et de leur héroïsme. Il s’est également tourné vers les familles de pompiers pour les remercier de leur soutien et leur a remis lors de la cérémonie des récompenses pour son chef des opérations, une tradition de plus de 100 ans et une visite des stands d’exposition des pompiers.

