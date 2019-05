Premier: Dziękuję strażakom za gotowość, czujność, odwagę i bohaterstwo

Premier Mateusz Morawiecki podczas wystąpienia wymienił przykłady akcji ratunkowych strażaków, podkreślając ich bohaterskość. Zaznaczył, że takich działań w całej Polsce w ubiegłym roku było pół miliona. Jak ocenił co minutę gdzieś w Polsce, straż pożarna wyrusza na akcję. Prezes Rady Ministrów podziękował Straży Pożarnej za jej gotowość, odwagę oraz bohaterstwo. Zwrócił się także do rodzin strażaków dziękując im za ich wsparcie. Podczas uroczystości szef rządu wręczył również nagrody dla okolicznych OSP z ponad 100 letnią tradycją, a także zwiedził stanowiska wystawiennicze Straży Pożarnej.

Source: President of Poland in Polish