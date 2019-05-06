Аэрофлот выплатит компенсации всем пассажирам рейса SU1492 Москва — Мурманск

Source: Russia Aeroflot

6 мая 2019 года, Москва. — Правление Аэрофлота приняло решение о выплате компенсации всем пассажирам и семьям погибших в катастрофе рейса SU1492 Москва — Мурманск. Выплаты начнутся завтра, 7 мая 2019 года.

По одному миллиону рублей будет выплачено пассажирам рейса SU1492, которым не потребовалась госпитализация. По два миллиона рублей будет выплачено пассажирам, госпитализированным 5 мая 2019 года в результате события.

Подать заявление на выплату можно в представительстве Аэрофлота в Мурманске или в офисах собственных продаж авиакомпании в Москве.

По пять миллионов рублей будет выплачено родственникам за каждого погибшего пассажира рейса SU1492. Для получения компенсации родственники погибших могут обращаться в «АльфаСтрахование» по телефону 8(800)333-0-999.

Указанные суммы будут выплачены Аэрофлотом в дополнение к обязательным страховым выплатам, предусмотренным Федеральным законом N 67-ФЗ (ред. от 18.12.2018).

Телефон горячей линии для пассажиров рейса SU1492: +7(495)663 6394.

MIL OSI