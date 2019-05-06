Аэрофлот скорбит по жертвам катастрофы рейса SU1492 Москва — Мурманск

Source: Russia Aeroflot
Новости компании
06 мая 2019
Аэрофлот соболезнует родным и близким погибших и пострадавших в катастрофе рейса SU1492 Москва — Мурманск. Экипаж воздушного судна сделал все для спасения пассажиров и оказания срочной помощи пострадавшим. К сожалению, всех спасти не удалось.
Все наши мысли и сердца сейчас с теми, кто понес невосполнимую утрату. Мы скорбим вместе с вами.
Телефон горячей линии для родственников пассажиров рейса SU1492: +7(495)663 6394
Горячая линия МЧС: 8(800)775 1717