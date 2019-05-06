Встреча с главой Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Добрый день!

Начнём с традиционного вопроса, самого основного – с налоговых поступлений и собираемости. За прошлый год, конечно, и за начало этого года.

М.Мишустин Мишустин Михаил Владимировичруководитель Федеральной налоговой службы : Уважаемый Владимир Владимирович, за прошлый год – мы подвели окончательный итог – в 2018 году в консолидированный бюджет поступило 21,3 триллиона рублей, что на 23 процента выше соответствующего 2017 года.

В.Путин: Почти на 30.

М.Мишустин: 23 в консолидированный бюджет и, совершенно верно, 30 в федеральный бюджет. То есть это пиковый год за эту пятилетку. И фактически, если говорить по всем бюджетообразующим налогам, этот тренд продолжается и в I квартале 2019 года. Тренд – имеется в виду не 23 процента, консолидированный бюджет на сегодняшний день растёт на 12,2 процента, если сравнить с I кварталом 2018 года. Если смотреть по основным налоговым бюджетообразующим доходам, то налог на прибыль – темп роста 14,1 процента, налог на доходы физических лиц – плюс 7,8 процента, это на 1,7 процента выше чем, соответственно, рост номинальной заработной платы, это примерно 6,1 процента за январь–февраль.

По страховым взносам тоже плюс достаточно заметный – плюс 10 процентов. И НДС – он традиционно уже много лет держится, в этом смысле достаточно устойчивый тренд собираемости, – 11 процентов плюсом.

В.Путин: А НДПИ?

Я почему спросил – потому что мы находимся в процессе налогового манёвра. НДПИ у нас сколько?

М.Мишустин: У нас по НДПИ в I квартале 2019 года поступления 1 триллион 478 миллиардов. Это плюс 15,8 процента к соответствующему периоду – I кварталу 2018 года.

Самое главное, что по налоговым доходам мы видим достаточную стабильность поступлений, и по индикативным показателям, которые у нас есть, мы видим, что всё по макропрогнозу, который до нас доведён, идёт по плану.

Ещё очень важно, что на сегодняшний день у нас идёт легализация экономической деятельности компаний. Фактически мы фиксируем вообще минимальное количество компаний, которые можно назвать компаниями-однодневками с фиктивными признаками. Их сегодня меньше 5 процентов из всего числа действующих компаний. Где-то 4 миллиона примерно у нас юридических лиц работает, и эта цифра сегодня где-то 187 тысяч. То есть можно сказать, что фактически использование компаний-однодневок в деятельности юридических лиц уходит в прошлое.

В.Путин: А что происходит с самозанятыми? В нескольких регионах мы начали этот эксперимент: Москва, Московская область, Татарстан.

М.Мишустин: Да. И Калужская область. Эксперимент движется. У нас очень много людей, свыше 60 тысяч человек, сегодня зарегистрировались добровольно в качестве плательщиков налога на профессиональный доход.

В.Путин: Именно в этих регионах?

М.Мишустин: Именно в этих регионах. Лидер – Москва, потом Московская область, потом Татарстан, потом Калужская область. Фактически у нас уже более 3,5 миллиарда рублей – это обороты тех участников этого эксперимента, которые в нём зарегистрировались, так называемая легализация идёт. Мы считаем, что он достаточно успешно продвигается.

Много мы работаем с платформами, потому что мы фактически позволяем агрегаторам, которые предоставляют услуги, это Яндекс.Такси, в частности, Сбербанк и многие другие, – на нашем сайте и в мобильном приложении даём такую возможность дать своё окно для тех, кто официально регистрируется: он может сразу стать соответствующим пользователем любой системы агрегаторов, которые есть. Мы Вам будем докладывать по результатам этого эксперимента. Много регионов сегодня просят нас о том, чтобы мы расширили рамки этого эксперимента, многие хотят, чтобы также у них такая возможность была введена.

В.Путин: Количество кассовых аппаратов увеличивается? И как люди пользуются теми льготами, которые им предоставлены при приобретении кассовых аппаратов?

М.Мишустин: Количество кассовых аппаратов у нас увеличивается. В среднем оно увеличилось с дореформенного парка в два раза. У нас порядка более чем 2,3 миллиона кассовых аппаратов по стране и более чем 800 тысяч юридических лиц их установили.

Могу сказать, что эта технология стала популярной. Собственникам тоже нравится, потому что они фактически ведут учёт того, что у них происходит, имеют систему онлайн. И что очень важно, многие сегодня ждут, что мы, как мы и обещали, отменим декларации, которые связаны так или иначе с ведением бизнеса, в случае если компания использует кассовый аппарат на упрощённой системе налогообложения. Такие инициативы готовятся. В настоящий момент мы соответствующим образом прорабатываем наши информационные системы. Очень активно пользуются наши налогоплательщики.

По льготам. В принципе они достаточно активны. Цифры мы Вам представим, когда обработаем всю информацию, представим Вам цифры о тех, кто воспользовался этой льготой. 18 тысяч – это то, что было.

В.Путин: Хорошо.

М.Мишустин: Ещё два слова я хотел сказать по тому, что мы делаем с крупнейшими налогоплательщиками. За предыдущий год мы отраслевым принципом поставили на учёт экстерриториально восемь межрегиональных налоговых инспекций, крупнейших налогоплательщиков. Это те, у кого оборот выше 35 миллиардов рублей. Экономика меняется. Мы создали такие межрегиональные инспекции по направлениям, в частности цифровая экономика, транснациональные компании, те иностранные компании, которые в уставной капитал российских компаний вкладывают больше 50 процентов. И что важно, принцип их администрирования – экстерриториальный. То есть компания может пользоваться личным кабинетом юридического лица и вообще не подходить к налоговым инспекциям с точки зрения каких-то услуг или вопросов.

У нас всё более популярной становится такая очень важная форма взаимодействия, как налоговый мониторинг. Мы докладывали недавно Председателю Правительства о том, что уже 44 наши крупнейшие компании встали на такой налоговый мониторинг с налоговой инспекцией. Это специальная форма взаимодействия с налоговой службой, когда мы отказываемся от выездных налоговых проверок вообще за полную открытость учётных систем крупных налогоплательщиков. То есть практически мы видим онлайн то, как работают наши крупные компании. И уже на сегодня примерно 12,5 процента налоговых доходов в федеральный бюджет эти компании уплачивают. Дано поручение Председателем Правительства расширять этот эксперимент. Сегодня мы считаем, что это даёт налоговую определённость для компаний, и надеемся, что будет достаточно комфортно для наших уважаемых налогоплательщиков, потому что практически на сегодня взаимодействие с налоговой инспекцией сводится к минимуму, если всё в порядке по критериям риска.

И в заключение я хотел бы доложить Вам про нашу систему, которая вошла в промышленную эксплуатацию. Это единая система записи актов гражданского состояния, оператором ведения которой является Федеральная налоговая служба с 1 октября 2018 года. Раньше было достаточно много проблем, связанных с тем, что чтобы получить какую-то справку, необходимо было ехать даже в ЗАГС, где когда-то была внесена запись о вашем рождении. Сегодня единая облачная технология позволила фактически связать все ЗАГСы единой цепочкой. Причём их количество сократилось примерно с 6500 ЗАГСов – до начала соответствующих реформ – до 4200. Сегодня эта технология абсолютно централизована. Мы фиксируем уже где-то 2 миллиона 700 тысяч записей актов гражданского состояния, которые с 1 октября 2018 года случились. И с Федеральной службой статистики в этом смысле развиваем систему, через межведомственное электронное взаимодействие это теперь доступно и федеральным органам исполнительной власти. И с Росстатом это, соответственно, интерпретируется в виде соответствующих новых форм статистики, которые основаны теперь на вот таком ЗАГСе.

В.Путин: Хорошо. У вас глубина где-то восемь лет, да?

М.Мишустин: Нет, на сегодняшний день в онлайне мы начали с 1 октября 2018 года, но если всё будет в порядке, то в течение 2,5 лет произойдёт ретроконверсия с 1926 года. Для этого нужно будет обработать, оцифровать архивы ЗАГСов и, соответственно, ввести их в систему. Этой работой занимаются субъекты Российской Федерации в соответствии с законом, который принят. И надеюсь, что это также станет хорошей основой для единого реестра населения Российской Федерации.

В.Путин: Хорошо, спасибо.

MIL OSI