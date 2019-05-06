В Дагестане после вмешательства прокуратуры двое малолетних детей обеспечены необходимыми лекарственными препаратами

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Республики Дагестан провела проверку по обращениям жителей г. Каспийска и Ахвахского района о ненадлежащем обеспечении ее несовершеннолетних детей лекарственными препаратами.

Установлено, что заявительница в г. Каспийске обратилась в аптеку для получения выписанных врачом ее малолетнему внуку лекарств. Однако необходимые медикаменты ей не выданы, со ссылкой на их отсутствие.

Также дочь другого заявителя, жителя Ахтынского района, являясь ребенком-инвалидом, в полном объеме не получала назначенные ей лечащим врачом лекарственные препараты.

В целях устранения нарушений прав несовершеннолетних прокуратурой республики в министерство здравоохранения региона внесено представление.

По результатам его рассмотрения оба ребенка получили необходимые лекарственные препараты.

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