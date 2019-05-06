В Омской области суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух организаторов нелегальной миграции иностранных граждан на территорию Российской Федерации

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Шербакульский районный суд Омской области вынес приговор по уголовному делу, в отношении 27-летнего гражданина Российской Федерации и 28-летнего гражданина Кыргызской Республики. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан группой лиц по предварительному сговору), а гражданин Российской Федерации – также по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан).

В суде установлено, что в июне 2016 года житель Омской области совместно с неустановленными лицами организовал незаконный въезд в Шербакульском районе Омской области гражданину Кыргызской Республики, с которым они договорились в дальнейшем совместно заниматься незаконным перемещением иностранных граждан с территории Республики Казахстан в Российскую Федерацию.

Иностранный гражданин подыскивал лиц, желающих нелегально въехать на территорию Российской Федерации, а затем инструктировать их по маршруту перемещения. Его сообщник обеспечивал встречу указанных лиц вблизи государственной границы РФ, как со стороны Казахстана, так и на территории России, а также перевозил их до г. Омска.

Реализуя задуманное, злоумышленники в сентябре 2016 года организовали гражданину Республики Узбекистан незаконный въезд в Российскую Федерацию через Шербакульский район Омской области. В июне и октябре 2017 года они способствовали незаконному въезду в РФ в Одесском районе еще двум жителям иностранного государства, в том числе одной женщине.

Суд приговорил иностранного гражданина к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а жителю Омской области – к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI