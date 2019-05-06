В Сахалинской областной прокуратура через суд добилась увольнения руководителя региональной государственной жилищной инспекции, нарушившего антикоррупционное законодательство

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Сахалинская областная прокуратура провела проверку соблюдения антикоррупционного законодательства в региональной государственной жилищной инспекции.

Установлено, что руководитель учреждения, с нарушением порядка подписал приказы о начислении себе премий. При этом, мер по недопущению и урегулированию конфликта интересов не принимал, уведомления о наличии личной заинтересованности работодателю – губернатору Сахалинской области, не направлял.

В результате данных действий должностным лицом с ноября 2015 года по декабрь 2016 года незаконно получено более 1 млн. рублей в качестве премиального вознаграждения. По представлению прокуратуры области чиновница не привлечена к предусмотренной законом дисциплинарной ответственности за указанные нарушения.

В этой связи, прокурором области в суд направлено исковое заявление о возложении на работодателя обязанности привлечь виновное лицо к дисциплинарной ответственности в виде увольнения в связи с утратой доверия, которое судом удовлетворено.

Исполняя вступившее в законную силу решение суда губернатор Сахалинской области своим распоряжением уволил чиновницу с занимаемой должности в связи с утратой доверия.

Законность увольнения оспорено работником в Южно-Сахалинский городской суд, который не усмотрел нарушения работодателем прав последней, и отказал в удовлетворении заявленных ею исковых требований.

Оценивая правильность состоявшегося решения, суд апелляционной инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для отмены или изменения судебного акта.

Решение суда вступило в законную силу.

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