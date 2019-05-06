В Сочи дан старт VIII Всероссийскому Фестивалю по хоккею среди любительских команд

Source: Russia Ministry of Sport

4 мая в Сочи (Краснодарский край) в олимпийском ледовом дворце «Большой» состоялась торжественная церемония открытия финальных соревнований VIII Всероссийского Фестиваля по хоккею среди любительских команд.

С приветственным словом к участникам состязаний обратился председатель Совета легенд Ночной хоккейной лиги, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Якушев. «Дорогие любители хоккея! Поздравляю вас с открытием Финала Фестиваля Ночной Лиги. Хочу всем пожелать красивой игры и побед. Но побеждает всегда сильнейший. Давайте покажем настоящую игру, порадуем зрителей. Удачи всем», – сказал он.

В финальном этапе VIII Всероссийского Фестиваля по хоккею среди любительских команд принимают участие 164 команды из 76 регионов России, что является новым рекордом соревнований.

Всего в отборочных турнирах за путёвку в финал боролись 963 любительские команды, поделенные на три дивизиона: «40+ Лига Чемпионов» (для игроков старше 40 лет), «Лига Надежды» (для хоккеистов от 18 лет и старше, которые не играли за детско-юношеские команды в возрасте старше 14 лет) и «Лига Мечты» (допускается участие игроков, которые занимались в ДЮСШ в возрасте 14 лет и старше). Кроме того, шесть женских хоккейных команд разыграют призы в дивизионе «Амазонки».

Команды дивизиона «40+» разыграют главный трофей – Кубок Крутова и главный приз – грант Минспорта России на софинансирование строительства крытого катка в регионе, который представляет команда-победитель.

Матчи соревнований пройдут на спортивных объектах прибрежного кластера Олимпийского парка Сочи.

Организаторами Фестиваля выступают Министерство спорта Российской Федерации, Федерация хоккея России и Фонд развития любительского хоккея «Ночная хоккейная лига» при поддержке администрации Краснодарского края и администрации города Сочи.

Прямая трансляция соревнований и запись матчей доступна на официальном сайте Фестиваля – fest2019.org

Фото: Борис Татаринов / fest2019.org

Пресс-служба Минспорта России

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