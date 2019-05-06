В Таганроге после принятых прокуратурой города мер реагирования вдова ветерана Великой Отечественной войны получила субсидию на приобретение жилья

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура г. Таганрога на основании обращения вдовы участника Великой Отечественной войны, инвалида I группы провела проверку соблюдения жилищного законодательства.

Установлено, что постановлением администрации г. Таганрога в сентябре 2017 года заявительница признана нуждающейся в улучшении жилищных условий и принята на соответствующий учет.

Спустя месяц, она обратилась в администрацию г. Таганрога с заявлением о предоставлении субсидии, в связи с чем дело квартирного учета направлено на проверку в Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области.

Право на получение меры социальной поддержки в виде субсидии на улучшение жилищных условий подтвердилось материалами проверки, однако оно не было реализовано по причине возврата региональным Минстроем учетного дела с замечаниями в части отсутствия нуждаемости в улучшении жилищных условий.

По фактам выявленных нарушений прокуратура обратилась в суд с иском об обязании обеспечить вдову умершего участника войны единовременной выплатой на строительство или приобретение жилого помещения.

Вступившим в законную силу решением суда исковые требования прокурора удовлетворены.

В настоящее время вдове участника Великой Отечественной войны выделена субсидия и уже заключен договор купли-продажи квартиры в городе Таганроге.

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