Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#главное#пилотируемая космонавтика06.05.2019 17:26

Началась подготовка к запуску пилотируемого корабля «Союз МС-15»

На космодроме Байконур начались работы по подготовке к запуску пилотируемого корабля «Союз МС-15». В монтажно-испытательном корпусе площадки №112 была проведена выгрузка из вагонов ступеней ракеты-носителя «Союз-ФГ».Запуск корабля «Союз МС-15» к Международной космической станции запланирован в сентябре 2019 года. В составе экипажа: космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка, астронавт NASA Миер Джессика и астронавт ОАЭ Хаззаа Аль Мансури.

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