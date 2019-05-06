Н. Журавлев: Вносится законопроект о дополнительных мерах господдержки для улучшения жилищных условий семей с детьми

Source: Russia – Council of the Federation

В случае рождения третьего и последующих детей семьи, взявшие ипотеку, смогут получить выплаты из федерального бюджета в счет погашения кредита.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга и Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, а также заместитель Председателя СФ Евгений Бушмин, БушминЕвгений Викторовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области председатель Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, РябухинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области первый заместитель председателя этого Комитета СФ Николай Журавлев, ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области депутаты Государственной Думы стали авторами проекта закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в части дополнительных мер государственной поддержки по обеспечению возможности улучшения жилищных условий семей, имеющих детей».

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Как пояснил Николай Журавлев, проект закона подготовлен во исполнение поручений Президента Российской Федерации Владимира Путина и Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева внести изменения в законодательство, чтобы обеспечить оказание помощи семьям, взявшим ипотечный жилищный кредит (заем) для приобретения жилья, в виде выплаты из федерального бюджета суммы в размере 450 тыс. рублей в счет погашения кредита (займа) в случае рождения после 1 января 2019 года в таких семьях третьего ребенка или последующих детей.

Предлагаемая законопроектом выплата будет являться самостоятельной формой поддержки семей

Николай Журавлев отметил, что предлагаемая законопроектом выплата будет являться самостоятельной формой поддержки семей наряду с мерами, предусмотренными Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

По словам сенатора, в этих целях законодатель предоставляет законом право Правительству РФ определять сроки действия, порядок осуществления выплат в рамках программы данной меры государственной поддержки, обеспечивающих возможность улучшения жилищных условий.

Кроме того, сообщил парламентарий, внесение изменений в указанный закон позволит освободить от налогообложения граждан, которым будут осуществлены соответствующие выплаты в рамках программы, утверждённой Правительством РФ.

Для оперативной реализации, а также контроля исполнения программы дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, законопроектом предлагается наделить функциями агента по реализации указанной программы АО «ДОМ.РФ». С помощью этого института осуществлялась реализация программы помощи ипотечным заемщикам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации.

Также предлагается внести изменения в Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» в части получения агентом Правительства РФ, реализующим программу дополнительных мер государственной поддержки, сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния из Единого государственного реестра актов гражданского состояния в целях проверки соответствия граждан условиям предоставления помощи, — подчеркнул Николай Журавлев.

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