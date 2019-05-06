Подведены итоги XIX Открытого конкурса молодых специалистов

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

6 мая 2019, 15:10

45 молодых специалистов стали победителями XIX открытого конкурса на право трудоустройства в дочерние компании ПАО «Газпром».

В этом году на вакансии ООО «Газпром добыча Ямбург», ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО «Газпром добыча Надым», ООО «Газпром переработка», ОАО «Севернефтегазпром» претендовали 328 выпускников высших и средних специальных учебных заведении России.

Первый (заочный) этап конкурса длился два месяца и заключался в анализе документов, предоставленных участниками. Во втором (очном) этапе, который прошел 20 апреля на базе образовательного учреждения «Газпром техникум Новый Уренгой», приняли участие 209 конкурсантов. Участникам были предложены конкурсные задания (профессиональные, интеллектуальные, творческие).

К третьему этапу были допущены 145 человек. С конкурсантами провели собеседования их потенциальные работодатели — руководители и специалисты тех подразделений дочерних компаний, которые предоставили на конкурс вакансии.

На итоговом заседании конкурсной комиссии было принято решение признать победителями конкурса 45 выпускников — им гарантировано трудоустройство в дочерние компании Газпрома: 16 — в ООО «Газпром добыча Ямбург», 14 — в ООО «Газпром добыча Уренгой», 8 — в ООО «Газпром переработка», 7 — в ООО «Газпром добыча Надым». Еще 43 человека были включены в кадровый резерв предприятий.

Справка

ООО «Газпром добыча Ямбург» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Работает в Ямало-Ненецком автономном округе.

Основной вид деятельности — добыча газа, газового конденсата. Предприятие владеет лицензиями на разведку и добычу углеводородов с Ямбургского и Заполярного месторождений. Также готовит к промышленной разработке Северо-Каменномысский, Каменномысское-море, Обской, Чугорьяхинский, Тазовско-Заполярный, Южно-Парусовый и, в рамках совместного предприятия, Парусовый, Северо-Парусовый и Семаковский участки недр. За компанией закреплена ответственность за освоение Антипаютинского и Тота-Яхинского месторождений.

Подготовка газа к транспорту осуществляется на 14 установках комплексной и 5 установках предварительной подготовки газа.

В ООО «Газпром добыча Ямбург» работают более 11 тыс. человек. Головной офис находится в Новом Уренгое.

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