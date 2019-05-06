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Список пассажиров рейса SU1492 Москва – Мурманск

Source: Russia Aeroflot

Фамилия Имя

Дата рождения

 

Аксенов Юрий

23 января 2003

 

Афанасьев Виктор

10 мая 1974

 

Бабаев Кирилл

19 сентября 1984

 

Белик Татьяна

9 апреля 1969

 

Брукс Джереми

12 июня 1996

 

Вельмякин Виталий

31 января 1976

 

Ветчинкин Сергей

25 июля 1982

 

Вицнаровский Александр

28 марта 1995

 

Власов Роман

21 июня 1994

 

Власова Марина

13 мая 1995

 

Воробьёв Максим

6 сентября 1979

 

Гультайчук Алексей

17 января 1992

 

Ганзиев Алексей

9 марта 1996

 

Гончаров Владимир

5 января 1960

 

Гринберг Татьяна

25 мая 1988

 

Гущина Галина

9 апреля 1954

 

Данилкина Рита

16 декабря 1975

 

Деркунская Елена

8 апреля 1971

 

Долгопятов Анатолий

9 декабря 1971

 

Евменьков Владимир

20 февраля 1972

 

Егоров Петр

9 июля 1986

 

Егорова Наталья

14 августа 1977

 

Зенин Михаил

30 декабря 1994

 

Зимницкий Дмитрий

6 января 1981

 

Ивахненко Денис

20 апреля 1983

 

Искандеров Навруз

22 марта 1996

 

Кирсанова Мария

13 декабря 1977

 

Киселёв Василий

3 февраля 1977

 

Киселёв Петр

2 марта 1979

 

Климов Евгений

25 июня 1954

 

Ключникова Екатерина

25 сентября 1974

 

Ковба Алексей

23 октября 2001

 

Конник Марина

19 апреля 1968

 

Крайнова Наталья

30 января 1974

 

Криштоп Алексей

8 декабря 1955

 

Кудрияш Александр

13 октября 1951

 

Кузнецов Сергей

8 мая 1979

 

Курбонбекзада Фаткундини

26 января 1991

 

Мартынова Алёна

7 апреля 1968

 

Марченков Александр

9 января 2008

 

Марченкова Юлия

7 октября 1984

 

Молчанов Олег

16 мая 1983

 

Молчанова Юлия

1 августа 1987

 

Назаров Максим

16 сентября 1975

 

Новиков Евгений

11 ноября 1978

 

Новикова Софья

8 июня 2006

 

Парусов Михаил

17 декабря 1983

 

Печников Василий

4 августа 1979

 

Пилипчук Альбина

17 марта 1982

 

Плотников Сергей

31 октября 1972

 

Плотникова Надежда

24 января 1987

 

Прищенко Валерий

27 апреля 1965

 

Прищенко Денис

30 июня 1988

 

Ратникова Елена

28 марта 1992

 

Савельев Роман

26 сентября 1971

 

Савченко Михаил

26 мая 1986

 

Сивоконь Лариса

24 февраля 1962

 

Ситникова Марина

9 июля 1959

 

Смирнов Алексей

21 марта 1983

 

Сороколит Александр

17 мая 1974

 

Сотсенко Евгений

22 сентября 1980

 

Тихонова Людмила

24 октября 1979

 

Тупичкин Антон

9 мая 1980

 

Федорова Алиса

23 мая 1990

 

Харинин Дмитрий

27 ноября 1988

 

Хлебушкин Дмитрий

24 июня 1961

 

Хомченко Валентин

21 апреля 1990

 

Хрумов Михаил

23 февраля 1984

 

Цицилин Вадим

7 февраля 1971

 

Цупикова Дарья

27 марта 1991

 

Чупрунов Андрей

30 ноября 1979

 

Чупрунова Екатерина

1 июня 1986

 

Шилов Антон

13 марта 1985

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