Список пассажиров рейса SU1492 Москва – Мурманск

Source: Russia Aeroflot
Фамилия Имя
Дата рождения
Аксенов Юрий
23 января 2003
Афанасьев Виктор
10 мая 1974
Бабаев Кирилл
19 сентября 1984
Белик Татьяна
9 апреля 1969
Брукс Джереми
12 июня 1996
Вельмякин Виталий
31 января 1976
Ветчинкин Сергей
25 июля 1982
Вицнаровский Александр
28 марта 1995
Власов Роман
21 июня 1994
Власова Марина
13 мая 1995
Воробьёв Максим
6 сентября 1979
Гультайчук Алексей
17 января 1992
Ганзиев Алексей
9 марта 1996
Гончаров Владимир
5 января 1960
Гринберг Татьяна
25 мая 1988
Гущина Галина
9 апреля 1954
Данилкина Рита
16 декабря 1975
Деркунская Елена
8 апреля 1971
Долгопятов Анатолий
9 декабря 1971
Евменьков Владимир
20 февраля 1972
Егоров Петр
9 июля 1986
Егорова Наталья
14 августа 1977
Зенин Михаил
30 декабря 1994
Зимницкий Дмитрий
6 января 1981
Ивахненко Денис
20 апреля 1983
Искандеров Навруз
22 марта 1996
Кирсанова Мария
13 декабря 1977
Киселёв Василий
3 февраля 1977
Киселёв Петр
2 марта 1979
Климов Евгений
25 июня 1954
Ключникова Екатерина
25 сентября 1974
Ковба Алексей
23 октября 2001
Конник Марина
19 апреля 1968
Крайнова Наталья
30 января 1974
Криштоп Алексей
8 декабря 1955
Кудрияш Александр
13 октября 1951
Кузнецов Сергей
8 мая 1979
Курбонбекзада Фаткундини
26 января 1991
Мартынова Алёна
7 апреля 1968
Марченков Александр
9 января 2008
Марченкова Юлия
7 октября 1984
Молчанов Олег
16 мая 1983
Молчанова Юлия
1 августа 1987
Назаров Максим
16 сентября 1975
Новиков Евгений
11 ноября 1978
Новикова Софья
8 июня 2006
Парусов Михаил
17 декабря 1983
Печников Василий
4 августа 1979
Пилипчук Альбина
17 марта 1982
Плотников Сергей
31 октября 1972
Плотникова Надежда
24 января 1987
Прищенко Валерий
27 апреля 1965
Прищенко Денис
30 июня 1988
Ратникова Елена
28 марта 1992
Савельев Роман
26 сентября 1971
Савченко Михаил
26 мая 1986
Сивоконь Лариса
24 февраля 1962
Ситникова Марина
9 июля 1959
Смирнов Алексей
21 марта 1983
Сороколит Александр
17 мая 1974
Сотсенко Евгений
22 сентября 1980
Тихонова Людмила
24 октября 1979
Тупичкин Антон
9 мая 1980
Федорова Алиса
23 мая 1990
Харинин Дмитрий
27 ноября 1988
Хлебушкин Дмитрий
24 июня 1961
Хомченко Валентин
21 апреля 1990
Хрумов Михаил
23 февраля 1984
Цицилин Вадим
7 февраля 1971
Цупикова Дарья
27 марта 1991
Чупрунов Андрей
30 ноября 1979
Чупрунова Екатерина
1 июня 1986
Шилов Антон
13 марта 1985