Source: Russia – Council of the Federation

И. Каграманян и Н. Косихина приняли участие в торжественной церемонии вступления учеников школ Ярославля в ряды «Юнармии».

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Игорь Каграманян КаграманянИгорь Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области и член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти региона Наталия Косихина КосихинаНаталия Владимировнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ярославской области приняли участие в торжественной церемонии вступления в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» учеников средних школ № 81 и № 69 Ярославля и Бурмакинской средней школы.

Игорь Каграманян и Наталия Косихина приняли участие в торжественной церемонии вступления в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» учеников средних школ

Сенаторы поздравили ребят и вручили им юнармейские значки.

«Юнармия – молодежное движение, призванное объединить тех, кто любит Россию и готов активно помогать ей стать лучше и сильнее», — сказал Игорь Каграманян.

Торжественная церемония проходила при поддержке Центра патриотического воспитания в рамках открытия интерактивной просветительской площадки «Весна 45 года».

Игорь Каграманян и Наталия Косихина приняли участие в торжественной церемонии вступления в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» учеников средних школ

Игорь Каграманян и Наталия Косихина продолжают поддерживать юнармейское движение в целях воспитания у молодежи чувства патриотизма, любви к родине и родному краю. По инициативе парламентариев лучшие юнармейцы Ярославской области в качестве поощрения посетят с экскурсией Совет Федерации.

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