French News: «Юнармия» rassemble ceux qui aime la Russie et est prêt à l’aider à devenir meilleur et plus — Gi Каграманян

Vi Каграманян et N. Косихина ont participé à la cérémonie de l’entrée des élèves des écoles de Yaroslavl dans les rangs de la «Юнармии».

Premier vice-président du Comité de la SF pour la politique sociale, le représentant de l’organe exécutif du pouvoir d’etat de la région de Yaroslavl Igor Каграманян КаграманянИгорь Николаевичпредставитель de l’organe exécutif du pouvoir d’etat de la région de Yaroslavl et membre du Comité de la SF de la science, de l’éducation et de la culture, porte-parole du législatif (représentatif) de l’autorité publique de la région de Natalia Косихина КосихинаНаталия Владимировнапредставитель du législatif (représentatif) de l’autorité publique de la région de Yaroslavl ont pris part à la cérémonie d’entrée dans les rangs de la Russie chez les adolescentes militaire et patriotique du mouvement «Юнармия» des élèves du secondaire n ° 81 et n ° 69 de Yaroslavl et Бурмакинской lycée.

Igor Каграманян et Natalia Косихина ont pris part à la cérémonie d’entrée dans les rangs de la Russie chez les adolescentes militaire et patriotique du mouvement «Юнармия» élèves des школСенаторы ont félicité les enfants et leur ont remis les юнармейские icônes.«Юнармия – mouvement de la jeunesse, vise à unir ceux qui aime la Russie et prêt activement à l’aider à devenir meilleur et plus fort», — a déclaré Igor Каграманян.La cérémonie solennelle s’est déroulée avec le soutien du Centre d’éducation patriotique dans le cadre de la découverte interactive de sensibilisation des terrains, le «Printemps de 45 ans».

Igor Каграманян et Natalia Косихина continuent de maintenir юнармейское mouvement, afin d'éduquer les jeunes à des sentiments de patriotisme, l'amour de la patrie et son pays natal. À l'initiative des parlementaires les meilleurs юнармейцы de la région de Yaroslavl comme une promotion se rendra en visite guidée le Conseil de la Fédération.