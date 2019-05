French News: À Sotchi, début du VIIIe Festival du hockey russe entre équipes amateurs

Source: Ministère des sports de Russie

Le 4 mai, la cérémonie d’ouverture solennelle des compétitions finales du 8ème festival de hockey russe entre équipes amateurs s’est déroulée à Sotchi (territoire de Krasnodar) au Palais olympique de la glace du Bolchoï.

Le président du Conseil des légendes de la Ligue de hockey de nuit, double champion olympique de hockey, Alexander Yakushev, a prononcé le discours de bienvenue aux participants de la compétition. «Chers amateurs de hockey! Je vous félicite pour l’ouverture du dernier festival de la Night League. Je souhaite à tous un beau jeu et des victoires. Mais le plus fort gagne toujours. Montrons le vrai jeu, nous ferons plaisir au public. Bonne chance à tous », a-t-il déclaré.

La dernière étape du VIIIe Festival du hockey russe dans l’équipe amateur comprend 164 équipes de 76 régions de Russie, ce qui constitue un nouveau record de la compétition.

Au total, 963 équipes amateurs divisées en trois divisions ont participé aux tournois qualificatifs pour le billet pour la finale: «40+ Champions League» (pour les joueurs de plus de 40 ans), «League of Hope» (pour les joueurs de hockey âgés de 18 ans et plus n’ayant pas joué – équipes de jeunes de plus de 14 ans) et Dream League (la participation des joueurs ayant participé à des écoles de sport pour jeunes de 14 ans et plus est autorisée). En outre, six équipes de hockey féminin se disputeront des prix dans la division Amazon.

Les équipes de la division des plus de 40 ans se disputeront le trophée principal – la Coupe Krutov et le grand prix – une subvention du ministère des Sports de Russie pour cofinancer la construction d’une patinoire couverte dans la région représentée par l’équipe gagnante.

Les matchs de la compétition se dérouleront dans les installations sportives du groupe côtier du parc olympique de Sochi.

Le festival est organisé par le ministère des Sports de la Fédération de Russie, la Fédération de hockey sur glace de Russie et la Fondation pour le développement du hockey amateur de la Ligue de hockey de nuit, avec le soutien de l’administration du territoire de Krasnodar et de la ville de Sochi.

La retransmission en direct de la compétition et l’enregistrement des matches sont disponibles sur le site officiel du Festival – fest2019.org

Photo: Boris Tatarinov / fest2019.org

Service de presse du ministère des Sports de Russie

MIL OSI