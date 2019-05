French News: Aeroflot en deuil des victimes de l’accident du vol SU1492 Moscou – Mourmansk

Source: Russie Aeroflot

Aeroflot présente ses condoléances aux familles et aux amis des personnes décédées et blessées dans le crash du vol SU1492 Moscou – Mourmansk. L’équipage de l’avion a tout fait pour secourir les passagers et fournir une assistance urgente aux victimes. Malheureusement, il n’a pas été possible de sauver tout le monde: toutes nos pensées et tous nos cœurs sont maintenant avec ceux qui ont subi une perte irréparable. Ligne téléphonique pour les proches des passagers du vol SU1492: +7 (495) 663 6394 Ligne directe du ministère des urgences: 8 (800) 775 1717

