French News: Aeroflot versera une indemnité à tous les passagers du vol SU1492 Moscou – Mourmansk

6 mai 2019, Moscou. – Le conseil d’aeroflot a décidé d’indemniser tous les passagers et les familles des victimes de l’assassinat du vol SU1492 entre Moscou et Mourmansk. Les paiements commenceront demain, le 7 mai 2019. Pour un million de roubles seront versés aux passagers du vol SU1492, qui n’ont pas eu besoin d’une hospitalisation. À la suite de l’événement, deux millions de roubles seront versés aux passagers hospitalisés le 5 mai 2019. Vous pouvez faire une demande de paiement au bureau de représentation d’Aeroflot à Mourmansk ou aux bureaux de vente de la compagnie à Moscou et cinq millions de roubles à chaque parent décédé du vol SU1492. Pour obtenir un dédommagement, les proches des victimes peuvent contacter AlfaStrakhovaniye par téléphone au 8 (800) 333-0-999. Les montants indiqués seront payés par Aeroflot en plus des paiements d’assurance obligatoires prévus par la loi fédérale N 67-FZ (telle que modifiée le 12/12/2018) Hotline téléphonique pour les passagers du vol SU1492: +7 (495) 663 6394.

