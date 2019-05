French News: Allemagne année USA 2018/19: “Wonderful together” à la re: publica19 à Berlin – créatif, numérique et innovant

Source: Foreign Office

Vous êtes ici:

HomeNews and ServiceGermany Year USA 2018/19: “Wunderbar together” à la re: publica19 à Berlin – créative, numérique et innovante

06.05.2019 – Communiqué de presse

Sous le slogan “Wonderful Together”, l’année allemande 2018/19 sera présentée à Berlin à partir du 6 mai au festival numérique de renommée internationale de la société de création berlinoise re: publica. “Re: publica est le forum des sujets numériques en Allemagne. Ensemble avec le BMZ, nous soutenons leurs activités internationales. Parce que le numérique, le design ou d’autres domaines de l’industrie créative: l’innovation et l’international se causent mutuellement, et nous avons plus que jamais besoin de la liberté de création et de créativité pour une société ouverte et innovante “, a déclaré le chef du Département de la culture et de la communication du ministère fédéral des Affaires étrangères Andreas Görgen, qui participe à la conférence. Parmi les événements marquants de l’année allemande aux États-Unis à la re: publica19 figurent un certain nombre d’événements de la tournée Sequencer. En collaboration avec le Festival Reeperbahn et Next Media Accelerator de Hambourg, re: publica organise un roadshow numérique avec des arrêts à Los Angeles, Austin, New York, Détroit et Portland. Maintenant, le Sequencer Tour présente certains de leurs acteurs les plus en vue au festival de Berlin. Parmi eux, l’artiste Tiff Massey de Detroit, le blogueur canadien Cory Doctorow et le chercheur américain en technologie Alex Rosenblat. Un autre moment fort de la re: publica19, qui aura lieu jusqu’au 8 mai, est la première allemande du projet de réalité virtuelle “Notre ville 2049” de Hessischer Rundfunk et Fraunhofer IAO. En outre, d’autres partenaires bien connus de “Wunderbar Together”, tels que l’Institut de Berlin pour le son et la musique et son projet immersif Hexadome, la Maison des cultures du monde et l’Institut Max Planck pour l’histoire de la science et le projet de recherche “Anthropocène” présentent le projet ” Virtual Bauhaus “et le projet de podcast” Big Pond “du Goethe-Institut. L’année de l’Allemagne aux États-Unis, financée par le ministère allemand des Affaires étrangères, mise en œuvre par le Goethe-Institut et soutenue par la Fédération des industries allemandes, est la plus importante du genre à ce jour: le 3 octobre 2006, le ministre des Affaires étrangères, Heiko Maas, a accueilli Washington D.C. ouvert. À la fin de 2019, plus de 1 000 événements avec plus de 250 partenaires sont prévus à l’échelle nationale.

Imprimer la page Partager la page

Partager la page

vers le haut

MIL OSI