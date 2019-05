French News: Au bureau du procureur régional de Sakhaline, par le biais d’un tribunal, elle a obtenu le renvoi du responsable de l’inspection régionale du logement de l’État qui avait violé la législation anti-corruption

Source: Russie – Bureau du procureur général

Le bureau du procureur régional de Sakhaline a procédé à une inspection du respect de la législation anticorruption de l’inspection publique du logement de la région. Dans le même temps, il n’a pris aucune mesure pour prévenir et résoudre les conflits d’intérêts et n’a pas envoyé de notifications d’intérêts personnels à l’employeur-gouverneur de la région de Sakhaline, ce qui a permis à un fonctionnaire de novembre 2015 à décembre 2016 d’obtenir illégalement récompenses de bonus. À la suggestion du bureau du procureur régional, le responsable n’a pas été mis sous la responsabilité disciplinaire prévue par la loi pour ces violations. En exécutant une décision judiciaire entrée en vigueur, le gouverneur de l’oblast de Sakhaline a, sur ordre de celui-ci, révoqué un fonctionnaire de son poste en raison de pertes Un employé du tribunal de la ville de Yuzhno-Sakhalinsk a contesté la légalité du licenciement, qui n’a pas discerné la violation par l’employeur des droits de ce dernier et a refusé de satisfaire ses demandes. La décision du tribunal est entrée en vigueur. Cette information, parmi d’autres, est disponible sur le service d’information et de communication du Procureur général de la Fédération de Russie “EFI P ”sur: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI