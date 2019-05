French News: Cérémonie d’inauguration des travaux de construction du nouveau DFB

Source: DOSBL’association allemande de football (DFB) a commencé vendredi 3 mai avec la construction du nouveau site et de son académie.

Sur le site de Francfort-Niederrad, l’administration et les sports doivent être réunis sous un même toit. Après l’obtention du permis de construire, du contrat avec la société “Groß & Partner” en tant qu’entreprise générale et du transfert du site par la ville de Francfort, la cérémonie d’inauguration représente la prochaine étape sur la voie du nouveau bâtiment prévu par la DFB 150 millions d’euros au maximum seront achevés en 2021. Le Dr Rainer Koch, 1er vice-président de la DFB, a déclaré: “La construction de la nouvelle DFB et de son académie – en plus d’accueillir l’EURO 2024 en Allemagne – est le projet phare de notre association. Cela profitera à la fois à la pointe et à la base. À l’avenir, nous serons en mesure de regrouper encore plus efficacement nos compétences, de répondre aux défis croissants et, grâce aux nouvelles innovations, de fournir des services à toute la famille du football, en particulier aux associations régionales et nationales. ” Reinhard Rauball, 1er vice-président de la DFB, a déclaré: “En plus du travail professionnel dans les centres de performance des clubs, l’académie devrait apporter une autre contribution à la création d’un football allemand novateur et pérenne. La construction du nouveau complexe créera des conditions d’infrastructure modernes pour un développement plus efficace du contenu concret et pour rendre les connaissances accessibles à tous les joueurs du football allemand. ” Friedrich Curtius a déclaré: “Nous établissons un cap important pour l’avenir de notre organisation. Il y a un esprit d’optimisme autour du nouveau bâtiment et l’attente pour notre nouvelle maison est excellente. Je le pense aussi lors de mes conversations avec les employés de la DFB. Ils façonnent, pensent et vivent la nouvelle DFB aujourd’hui. Pour moi, cette identification avec l’association et son développement est un signe clair de l’importance et de la rectification de la construction du nouveau bâtiment. “Oliver Bierhoff, directeur des équipes nationales et de l’Académie, a déclaré:” Avec la nouvelle DFB et son académie, nous créons un foyer sportif pour nos entraîneurs, joueurs et équipes. Il devrait y avoir un flux d’énergie constant entre la théorie et la pratique. Nous voulons être un fournisseur de services et une source d’inspiration pour le football allemand. Le début de la construction rend notre vision encore plus tangible et visible. “(Source: DFB)

