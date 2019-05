French News: Condamnation du sabre américain contre l’Iran

Source: La gauche “Le transfert d’un escadron américain de porte-avions et de bombardiers au Moyen-Orient est une escalade dramatique contre l’Iran. Ce qu’il faut maintenant, c’est un message clair et sans ambiguïté du gouvernement fédéral: l’Allemagne ne soutiendra pas une guerre américaine contre l’Iran “, explique Sevim Dagdelen, vice-président et porte-parole du groupe DIE LINKE pour le désarmement. Dagdelen poursuit: “La chancelière Angela Merkel et le ministre des Affaires étrangères, Heiko Maas, doivent se distancer dans leurs entretiens avec le secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo, après des affrontements violents contre l’Iran et les troupes américaines au Moyen-Orient. Le gouvernement fédéral doit préciser que l’Allemagne ne participera pas à d’éventuelles attaques américaines contre l’Iran et ne fournira aux États-Unis aucune infrastructure militaire en Allemagne à cette fin, le gouvernement allemand ne pouvant plus se conformer aux exigences de Washington en matière de modernisation. L’augmentation du budget de la défense allemand à 2% du PIB entraînerait des dépenses militaires de 85 milliards d’euros par an. Cet argent est urgent dans le domaine social. Le désarmement, pas l’armement, est à l’ordre du jour “.

