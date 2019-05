French News: Dans la région d’Omsk, le tribunal a condamné deux organisateurs de l’immigration clandestine de ressortissants étrangers sur le territoire de la Fédération de Russie.

Source: Russie – Bureau du procureur général

Le tribunal du district de Sherbakulsky, dans la région d’Omsk, a prononcé une sentence dans une affaire pénale contre un citoyen de la Fédération de Russie âgé de 27 ans et un citoyen de la République kirghize âgé de 28 ans. Ils ont été reconnus coupables d’un crime en vertu du paragraphe «a» de la partie 2 de l’art. 322.1 du Code pénal de la Fédération de Russie (organisation de l’entrée illégale dans la Fédération de citoyens étrangers par un groupe de personnes, sur accord préalable), et d’un citoyen de la Fédération de Russie – également en vertu de la partie 1 de l’art. 322.1 du Code pénal de la Fédération de Russie (organisation d’entrée illégale d’étrangers dans la Fédération de Russie). Le tribunal a jugé qu’en juin 2016 un citoyen de la région d’Omsk, accompagné de personnes non identifiées, avait organisé une entrée illégale dans le district de Sherbakulsky de la région d’Omsk le mouvement illégal de ressortissants étrangers du territoire de la République du Kazakhstan vers la Fédération de Russie, un ressortissant étranger à la recherche de personnes désirant entrer illégalement en Russie Fédération, puis de les instruire de se déplacer. Son complice a assuré la rencontre de ces personnes près du territoire frontalier de la Fédération de Russie, du Kazakhstan et de Russie, et les a également transportées dans la ville d’Omsk. En septembre 2016, les assaillants ont organisé le passage par Sherbakulsky du citoyen de la République d’Ouzbékistan district de la région d’Omsk. En juin et octobre 2017, ils ont promu deux autres résidents d’un État étranger, dont une femme, de pénétrer en Fédération de Russie dans la région d’Odessa. Le tribunal a condamné un citoyen étranger à un an et six mois d’emprisonnement dans une colonie pénitentiaire à sécurité générale. Région d’Omsk – 2 ans d’emprisonnement avec sursis et une période de probation de 2 ans et 6 mois. Vous pourrez vous renseigner sur cette information et sur d’autres nouvelles auprès du service d’information et de communication du Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie “AETHER” à l’adresse suivante: : efir.genproc.gov.ru

MIL OSI