Source: Fraunhofer-Gesellschaft »Le gouvernement fédéral et les États ont pris la décision novatrice de poursuivre les pactes scientifiques avec une alliance étroite remarquable. Nous nous félicitons expressément du renforcement des universités et des organisations scientifiques non universitaires dans le Pacte pour la recherche et l’innovation. L’investissement de 160 milliards d’euros à l’horizon 2030 constitue un engagement clair envers l’Allemagne en tant que site scientifique et commercial. Nous remercions le ministre fédéral de la Recherche, Karliczek, la professeure Eva Quante-Brandt, présidente du GWK, l’autre pays responsable et, en dernier lieu, le ministère fédéral des Finances: les pactes scientifiques confèrent une sécurité de planification sans précédent aux universités allemandes et aux recherches non universitaires. Du côté de Fraunhofer, nous soutenons les équipements fortement améliorés des universités du pacte universitaire en tant que partenaires de coopération les plus importants du système scientifique. Nous appuyons également l’accent mis sur le renforcement de l’orientation des missions par le biais d’objectifs spécifiques pour chaque organisme de recherche non universitaire. Fraunhofer est synonyme de recherche orientée sur les applications en Allemagne et en Europe et continuera à investir des ressources supplémentaires afin de renforcer la coopération avec les universités et le secteur, ainsi que d’intensifier le transfert et la commercialisation des résultats de la recherche en Allemagne – par exemple via nos centres d’excellence établis. Ainsi, non seulement l’industrie, mais également la classe moyenne, constituent le cœur de notre économie: technologies clés telles que la numérisation, l’apprentissage automatique, le traitement sécurisé des données et la communication quantique, ainsi que pour la mise au point de solutions aux défis de société tels que l’évolution de l’énergie et de la mobilité. Nous sommes également ouverts à de nouvelles approches pour le développement et la conception du système scientifique local, comme une salle de stratégie en plus du pacte. «

MIL OSI