French News: Des modèles humains virtuels complètent les mannequins de crash-tests

Source: Fraunhofer-GesellschaftLes détenus à bord d’un véhicule se préparent instinctivement à un accident afin de se protéger: ils contractent leurs muscles, se préparent au volant ou pressent la pédale de frein. Ce comportement affecte l’issue de l’accident. Les mannequins classiques de crash-tests n’ont pas de réactivité, ils ne peuvent pas refléter le comportement humain avant un crash. Par conséquent, dans le secteur automobile, les modèles informatiques numériques sont de plus en plus utilisés dans les simulations FE (simulations par éléments finis) afin de suivre les mouvements des occupants peu avant l’accident, améliorant ainsi la sécurité des automobiles. »La musculature a un impact majeur sur la réaction d’un occupant du véhicule peu avant un accident et sur le comportement du corps lors de l’accident. Cela peut conduire à de graves écarts par rapport aux mannequins d’essais de choc rigides et limités cinématiquement “, déclare le dr. Matthias Boljen, scientifique à l’EMI Fraunhofer, ingénieur et son équipe utilisent des modèles humains dans le cadre de simulations par éléments finis, mettant l’accent sur la rigidité musculaire dans l’évaluation de la sécurité des occupants lors de tests récents. Les chercheurs ont étudié les effets des modifications de la rigidité musculaire sur la cinématique des détenus, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives scientifiques. Jusqu’à présent, seule la génération de mouvements par des muscles contractables dans des modèles humains a été réalisée, mais pas la raideur musculaire associée à la contraction. »Si un cycliste s’appuie sur le volant avant la collision, non seulement le muscle se raccourcira-t-il, mais il se raidira à la suite de la contraction. Lors de précédentes simulations sur des muscles individuels et des groupes de muscles de modèles humains entiers, la contraction était totalement ignorée “, explique le chercheur. Ce fossé a été corrigé par Niclas Trube, collègue de Boljen, utilisant le modèle humain THUMS Version 5 pour ses recherches. Il a défini quatre états de rigidité différents et testé l’impact de ces modifications sur un choc frontal simulé. Résultat: la rigidité musculaire a une influence déterminante sur le comportement des occupants du véhicule. Selon le degré de rigidité, différentes blessures sont à craindre en cas d’accident. “Ce résultat pourrait être d’une grande importance pour le développement futur de modèles humains, notamment sous l’aspect de la conduite autonome. L’intérieur des véhicules sera repensé dans le futur. Les concepts existants pour les ceintures et les airbags doivent donc être réexaminés. Les modèles humains sont ici un outil précieux », déclare Trube. Des exigences accrues en matière de sécurité routière Les modèles de personnes peuvent également être utilisés pour protéger les piétons et les cyclistes. Les études actuelles montrent une accumulation surprenante de situations dangereuses survenant à l’aide de vélos électriques. Les scooters électriques, scooters électriques, seront autorisés sur les routes publiques cette année. Les experts de la circulation craignent une nouvelle augmentation des accidents. Avec des modèles humains, les scénarios d’accident peuvent être étudiés à l’avance. En fonction du comportement de collision, la fréquence et l’intensité des charges peuvent être testées. Les fabricants de protecteurs, casques et autres articles de protection peuvent tirer parti de ces recommandations: la manière dont le corps humain réagit aux contraintes mécaniques ne concerne pas seulement le secteur des transports, mais également les problèmes médicaux et ergonomiques. Comment les matériaux d’implants et de prothèses se comportent-ils par rapport aux os humains lors d’une réclamation brutale? Comment les vibrations des outils affectent-elles l’utilisateur? “C’est là que les modèles humains entrent en jeu, car ils permettent de créer des images virtuelles réalistes qui ne peuvent pas être réalisées de manière expérimentale de cette façon”, déclare Boljen.

