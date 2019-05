French News: Diversité et égalité des chances dans l’administration fédérale

MIL OSI – Source: Institut fédéral de recherche sur la population – BIB –

Titre: Diversité et égalité des chances dans l’administration fédérale

L’Institut fédéral de recherche sur la population (BiB) a lancé l’enquête auprès des employés avec la commissaire d’État à l’intégration du gouvernement fédéral, la ministre d’État Annette Widmann-Mauz. 60 autorités fédérales ont accepté de participer.

L’objectif de l’étude est de collecter pour la première fois des informations complètes sur la diversité culturelle dans l’administration fédérale en Allemagne. L’enquête a pour but de donner un aperçu de la manière dont les employés perçoivent l’ouverture interculturelle, des expériences qu’ils ont eux-mêmes vécues et de la culture organisationnelle qu’ils ont vécue. Sur la base de ce projet, des options de développement personnel et organisationnel pour l’administration fédérale seront élaborées afin de maintenir et d’améliorer l’attractivité de l’administration fédérale en tant qu’employeur moderne. Il fait partie du projet de recherche global “Diversité culturelle et égalité des chances dans l’administration fédérale”. La BiB mène l’enquête de manière centralisée à l’initiative du Commissaire du gouvernement fédéral chargé de la migration, des réfugiés et de l’intégration.