French News: Impossible de recycler

Source: NABU – Naturschutzbund Deutschland: plus d’un million de tonnes de déchets électroniques ne sont pas recyclés

Une étude de la NABU montre les lacunes de la législation en matière de recyclage des déchets électroniques, qu’il est urgent de combler par un amendement de la loi sur l’électronique et une ordonnance de traitement. Le recyclage de haute qualité doit également récupérer les plastiques et les métaux critiques.

Les terres rares constituées de cartes de circuits imprimés sont souvent perdues lors du recyclage. – Photo: NABU / Verena Bax

Les déchets électroniques sont l’une des fractions de déchets qui croissent le plus rapidement dans le monde. Nous voyons encore et encore des images de décharges de déchets électroniques dans des pays du Sud sans structures de recyclage raisonnables. Certaines matières recyclables sont récupérées à la main sous des vapeurs toxiques, les parties restantes sont brûlées, jetées ou stockées dans des rivières au détriment de l’environnement. Bien que les déchets électroniques puissent et doivent être recyclés ici en Allemagne, des appareils allemands en panne se répètent à plusieurs reprises: la cafetière numérique, le smartphone et le grille-pain avec minuterie: doivent être éliminés correctement dans les centres de recyclage, les fabricants, les grands détaillants en électronique ou les principaux détaillants en ligne. Si tel n’est pas le cas, des ressources importantes sont perdues et des polluants tels que le cadmium, le plomb ou le mercure et les gaz à effet de serre contenus dans les déchets électroniques polluent l’environnement et le climat.

En moyenne, 1,03 million de tonnes de DEEE ne sont pas enregistrées séparément chaque année, soit le poids de 100 tours Eiffel. Ce montant est donc perdu pour le recyclage en aval. Et même le recyclage ne fournit pas le rendement réel qui promet des taux de recyclage moyens de 80%. Les quotas sont basés sur le poids des matériaux entrant dans l’installation de recyclage. Le rendement réel du recyclage est estimé à 60% de la masse d’équipement fournie. Outre l’importance écologique, les matières premières lourdes sont principalement récupérées. Ceci est le résultat de la nouvelle étude NABU, menée par l’Institut pour le développement technologique et la recherche future (IZT) et l’Institut pour l’écologie et les politiques (Ökopol).

TELECHARGEZ L’ETUDE

Principaux résultats de l’étude

1. Localisation des petits appareils électriques

Plus de 30% des petits appareils électriques, tels que les grille-pain, les fers à repasser, les smartphones et autres petits appareils, ne sont pas correctement distribués par les consommateurs aux centres de recyclage, aux fabricants, aux grands détaillants en électronique et aux grands détaillants en ligne. Il y a eu quelques années, le retrait des distributeurs, qui leur permettait de gagner le chemin du centre de recyclage et de céder les petits appareils ménagers chez les grands détaillants en électricité. Cependant, des tests pratiques ont montré que les détaillants refusent souvent de reprendre le produit: les petits appareils sont jetés par erreur avec les ordures ménagères, puis incinérés, exportés illégalement et seuls quelques-uns sont utilisés ou entreposés inutilisés. Une analyse des déchets ménagers réalisée par l’Agence fédérale de l’environnement montre que 140 000 tonnes de petits appareils se retrouvent dans la corbeille à déchets par an. Pour le recyclage, cependant, une grande quantité de déchets est fondamentale: plus les quantités sont importantes, plus les recycleurs ont intérêt à extraire davantage du flux de matière que les métaux lourds d’un point de vue économique.

Figure: Localisation des petits appareils électriques en 2016, en pourcentage.

2. Recyclage de haute qualité au lieu de pertes matérielles

Jusqu’à présent, le recyclage des vieux appareils électriques était limité aux métaux en vrac tels que le fer, l’acier, le cuivre, l’aluminium et les métaux précieux, qui sont facilement récupérables. Pour des raisons économiques et en raison des faibles quantités de récupération, les métaux critiques et les quantités croissantes de fractions de plastique ne sont souvent pas récupérés et sont perdus. Les technologies de recyclage sont déjà disponibles pour la récupération. Le recyclage des métaux et plastiques critiques revêt un intérêt écologique et humain et est urgent, en raison de la demande croissante de matières premières pour les technologies futures. Au lieu de pertes matérielles, le recyclage de haute qualité doit être à l’ordre du jour: les taux de recyclage globaux Low Earth, tantale, gallium et indium sont inférieurs à 1%. Ils ne se produisent, par exemple, que dans les smartphones en petites quantités et sont installés de manière complexe, ce qui rend le recyclage peu attrayant. Les précieux éléments se trouvent dans les circuits imprimés et pourraient en principe être récupérés. Les retardateurs de flamme toxiques tels que le tétrabromobisphénol contenus dans les anciennes générations de petits appareils empêchent le recyclage des plastiques de haute qualité. Les retardateurs de flamme apparaissent, par exemple, dans le chauffage des appareils ménagers et dans les technologies de l’information et de la communication. Il existe des projets pilotes visant à séparer les composants en plastique ignifugés, mais les incitations économiques, les normes et les quotas font défaut pour définir les projets en tant que normes de l’industrie dans les opérations de recyclage.

3. Une lacune réglementaire empêche un recyclage de haute qualité

Il n’existe pas d’exigences juridiques claires en matière de recyclage de haute qualité. Bien que la directive européenne sur les DEEE et la loi allemande sur les équipements électriques et électroniques régissent la manipulation des DEEE et leur élimination des polluants, il n’existe à ce jour aucune réglementation ni critère spécifique pour le recyclage de haute qualité. Cette lacune doit être comblée par un règlement sur le traitement des DEEE. En vertu de l’article 24 (2) de l’ElektroG2, le gouvernement fédéral peut adopter un règlement précisant les exigences supplémentaires en matière de traitement des appareils usagés. Ce règlement doit comporter des critères de qualité pour le recyclage, ainsi que des quotas de tri sélectif et de recyclage spécifiques à chaque matériau. Cela signifierait qu’à l’avenir, les matériaux et les composants contenant des polluants doivent être séparés. Les quotas de production spécifiques aux matériaux permettent de traiter les métaux et plastiques critiques séparément du reste du flux de recyclage, ce qui permet de les recycler avec une qualité supérieure.La modification apportée à ElektroG au cours de cette période législative doit également contribuer à augmenter le taux de collecte des déchets d’équipements afin de permettre un recyclage plus important et de meilleure qualité. Le retrait des distributeurs doit devenir plus convivial pour les consommateurs. Les fabricants et les distributeurs doivent, conformément à l’article 25, alinéa 1, numéro 2, des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, reprendre les vieux appareils ménagers présentant un intérêt pour les ressources en collectant un dépôt. Une partie intégrante de l’ElektroG3 doit également consister à percevoir une taxe de recyclage avancée, qui est incluse dans l’achat d’un nouvel appareil. Grâce à cette redevance, les installations de traitement reçoivent plus d’argent pour le recyclage conforme et moins d’appareils se rendent illégalement à l’étranger.Le graphique suivant (graphique: Ökopol) résume les mesures réglementaires individuelles prises tout au long du cycle de vie d’appareils électriques usagés.

Cliquez sur le graphique pour l’agrandir.

Revendications NABU pour la collecte de petits appareils électriques Afin de recycler davantage de DEEE auprès des recycleurs, le taux de collecte des équipements doit être amélioré: l’Allemagne doit donc introduire dans ElektroG3 un système de consigne des catégories d’équipements particulièrement sensibles aux ressources. À cette fin, le ministère fédéral de l’Environnement et les associations sectorielles devraient promouvoir des projets de recherche répondant à des questions non résolues telles que le niveau des dépôts, la propriété du système, la répartition des coûts et la fourniture du bordereau de dépôt. , À cette fin, le ministère fédéral des Finances et le ministère fédéral de l’Environnement doivent introduire des codes distincts pour les équipements d’occasion et nouveaux dans la nomenclature combinée des douanes et garantir aux autorités de contrôle des déchets l’accès aux bases de données pour l’exportation. et les détaillants, y compris les détaillants en ligne et les discounters proposant des produits promotionnels, doivent cofinancer des sites clés de recyclage à domicile pour les consommateurs et les consommateurs, y compris ceux des zones rurales. et le retrait via le jeu de poste.Le distributeur doit déjà signaler la possibilité d’options de retour lors de l’achat d’équipement et informer les tables de retour de la disposition des appareils électriques usagés.

La NABU exige un recyclage de haute qualité des petits appareils électriques. La qualité des matières premières secondaires doit être une priorité majeure dans l’évaluation du recyclage des DEEE. Le matériau secondaire doit être réutilisé dans l’application d’origine. Les exigences relatives à ces qualités devraient devenir la norme de l’industrie L’Allemagne devrait calculer le taux de recyclage en fonction de la production de l’installation de récupération dans la modification de la loi sur l’électronique. Le calcul actuel axé sur les entrées ne permet pas de déclaration sur la qualité du recyclage et la grande qualité de l’ajout de Menge.Darüber, sur les taux de recyclage dynamique spécifiques aux matériaux des métaux et plastiques critiques dans un décret de traitement festzus. des condenseurs permettant d’éliminer les polluants en toute sécurité et de promouvoir le développement technologique dans l’industrie du recyclage doivent être inclus dans un règlement sur le traitement. L’Allemagne doit percevoir une taxe de recyclage pour les nouveaux équipements (modèle suisse). augmenter en recycler.

Plus sur ce sujet

