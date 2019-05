French News: Intérêt historique malgré la pression du système

Source: Fondation Koerber Avec plus de 1 600 contributions, les étudiants ont participé à l’appel d’offres pour le concours d’histoire russe organisé par l’International Society Memorial Moscow depuis 1999. Lors de la cérémonie, les organisateurs de Memorial ont célébré le 20e anniversaire de leur compétition. Depuis 1999, ils encouragent des étudiants de partout au pays à explorer l’histoire de leur famille et à en apprendre davantage sur le destin et le quotidien de leurs ancêtres. À l’occasion de leur anniversaire, ils ont présenté un court métrage sur leurs concurrents. Là-bas, une carte de la Russie montre à quel point les organisateurs ont réussi à s’adresser aux élèves et aux enseignants de tout le pays. 43 des étudiants les plus réussis ont été invités à Moscou. Dans les jours qui ont précédé la cérémonie de remise des prix, ils se sont présentés les résultats de leurs recherches et ont traduit leurs résultats en une exposition présentée dans le hall du théâtre Nikitsky. Depuis que Memorial a été déclaré agent étranger par l’État, des employés se battent pour leur cause. Liberté et capacité d’agir. Cette année encore, la cérémonie de remise des prix s’est accompagnée d’une petite contre-manifestation et d’une couverture télévisée diffamatoire. L’arrière-plan de ces campagnes est une politique d’histoire officielle en Russie, qui met au second plan la confrontation critique avec les victimes du stalinisme en faveur d’une image patriotique de l’histoire – le destin de millions de Russes en Russie reste incertain. Dans son discours de clôture, Irina Sherbakova a souligné que Fondé en 1999 avec Arseni Roginski, décédé depuis, le concours a révélé que même après 20 ans en Russie, il restait trop de postes vacants, de lieux de sépulture inexplorés, de fossés archivistiques nécessitant l’intérêt et la curiosité des jeunes, d’où le destin et les expériences des hommes. ne pas être renversé et oublié. “Sans l’engagement d’enseignants de tout le pays qui motivent leurs étudiants à rechercher des indices, Memorial ne serait qu’une petite pierre de la taïga russe. Mais le débat sur l’histoire du XXe siècle n’est pas encore terminé et nous attendons avec impatience la prochaine génération qui continuera à gérer les événements. “Comme les années précédentes, les lauréats ont félicité un grand nombre de supporters et d’amis du concours, notamment: La présidente du jury, l’écrivaine russe primée Lyudmila Ulitskaïa, présidente du Conseil des droits de l’homme du président russe Mikhaïl Fedotov, Irina Prokhorov, directrice de la Fondation Prokhorov, Markus Ederer, ambassadeur de l’UE en Russie et d’autres acteurs russes, journalistes et anciens de la Fédération de Russie Projekt.Two des anciens lauréats, qui travaillent maintenant comme historien et avocat, ont relaté leur expérience de la concurrence. Un ancien élève “s’est plaint” aux organisateurs que, lors de ses recherches dans le cadre du concours, il avait découvert que l’histoire était plus compliquée qu’ils ne l’avaient imaginé, puis qu’il avait perdu face à de simples interprétations en noir et blanc. , Katja Fausser, responsable du réseau EUSTORY, a invité les lauréats russes à s’intéresser à l’histoire transfrontalière et à échanger leurs points de vue sur le passé avec les jeunes européens lors du sommet EUSTORY ou du blog English History Campus. Vidéo sur 20 ans d’histoire de la Russie (en russe) Plus d’informations sur Memorial History sur EUSTORY (en anglais)

