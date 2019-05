French News: Klöckner: Exploiter les possibilités de la diversité biologique

Source: Projet modèle du ministère fédéral de l’Alimentation et de l’Agriculture du ministère fédéral de l’Agriculture contre l’aliénation des rivières contenant certaines espèces de poisson, sans utilisation de produits chimiques – un ministre fédéral expose les poissons qui freinent la croissance des algues

Julia Klöckner, ministre fédérale de l’Alimentation et de l’Agriculture, a visité aujourd’hui au monastère de Marienstatt le projet de maquette et de démonstration “Bioeffect I”, qui finance son ministère avec un million d’euros. Elle a utilisé de jeunes spécimens de l’espèce “nez” dans le ruisseau du Nister. Il est démontré sur le site que les cours d’eau peuvent être nettoyés de manière naturelle.

Le ministre fédéral a déclaré: “Reconnaître les possibilités de la nature et les utiliser – c’est ce que je préconise auprès de mon ministère grâce à ce modèle et à ce projet de démonstration. Nous nous concentrons sur la science et la recherche. Les algues constituent un problème pour beaucoup de nos rivières, mais au lieu de les combattre avec des produits chimiques, nous montrons comment nettoyer les eaux et les fonds contaminés. C’est notamment le cas de certaines espèces de poissons, comme le nez ou le chevelu, qui contribuent de manière significative à la croissance des algues par le biais de leur pâturage sous-marin. Cela est crucial, car ce n’est qu’à ce moment-là que la masse d’eau pourra remplir ses importantes fonctions écologiques. Il protège, par exemple, les œufs à couver et les juvéniles et assure un meilleur apport d’oxygène à l’eau. Si ce projet de modèle pouvait être mis en œuvre de manière globale, cela constituerait une contribution décisive et relativement peu coûteuse à la restauration des eaux écologiquement intactes. Nous continuons donc notre soutien au projet de suivi “Bioeffect II”.

Cette page

MIL OSI