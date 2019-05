French News: Klöckner: Trésor d’espèce de la terre reçu

Source: Ministère fédéral de l’Alimentation et de l’Agriculture Protéger les ressources et les utiliser de manière durable – assurer la sécurité alimentaire mondiale

Lors de la réunion plénière du Conseil mondial de la biodiversité, Julia Klöckner, ministre fédérale de l’Alimentation et de l’Agriculture, a déclaré: “Je prends très au sérieux les rapports sur la perte d’espèces de plantes et d’animaux. Nous ne devons pas laisser la biodiversité nous faire perdre notre gagne-pain, mais en tant que ministère fédéral de l’Alimentation et de l’Agriculture, nous examinons également le rôle de l’agriculture dans ce domaine. Nous continuons à développer notre politique afin de protéger la nature – mais aussi de l’utiliser de manière durable. La vérité est que nous dépendons d’une agriculture productive: plus de 800 millions de personnes dans le monde meurent de faim et deux autres milliards souffrent de malnutrition. D’ici 2050, la population mondiale augmentera de deux milliards et demi supplémentaires. Tout le monde a le droit d’être complet. Protéger et utiliser nos diverses ressources vont de pair. Ce n’est que par une utilisation durable que l’espèce, trésor de la Terre, pourra être préservée. Ceci est important car il constitue la base stable pour l’approvisionnement alimentaire mondial futur. “Le ministre fédéral Klöckner milite déjà activement en faveur de la protection de la biodiversité: les agriculteurs bénéficient de mesures agro-environnementales pour préserver et accroître la biodiversité. En collaboration avec le ministère de l’Environnement, les associations agricoles et la science, nous promouvons avec succès le projet “Pour les ressources, l’agriculture et la conservation de la nature” (FRANZ) et montrons dans de nombreuses régions d’Allemagne les moyens de préserver la biodiversité et la conservation de la vie sauvage. Laissons l’agriculture unifiée (https://www.franz-projekt.de/franz).Nous prenons soin de la communication avec les consommateurs: avec plus de 500 magasins de bricolage et centres de jardinage, nous avons lancé la campagne “Nourrir les abeilles”. L’application Bee et la brochure correspondante présentent des plantes particulièrement conviviales pour les abeilles, car elles leur fournissent de la nourriture.Le gouvernement fédéral, financé par le gouvernement fédéral allemand Bee Monitoring (DeBiMo), élucide les pertes périodiques de colonies d’abeilles en hiver. En tant que ministère fédéral, nous soutenons le DeBiMo à hauteur de 400 000 euros par an et le ministre fédéral Klöckner présentera d’ici l’automne une stratégie agricole fondée et équilibrée. L’objectif est d’utiliser encore plus de produits phytopharmaceutiques à l’avenir, de manière à prendre en compte la protection des sols, la biodiversité et le climat, ainsi que la recherche et la sélection contre les maladies et les ravageurs des plantes résistantes afin de réduire la protection des cultures. et nous renforcerons les produits phytopharmaceutiques préservant la biodiversité.Il est convenu de lancer un programme d’action pour les insectifuges. En tant que gouvernement fédéral, nous voulons améliorer les conditions de vie des insectes. Un projet de programme d’action assorti de mesures concrètes figure dans le vote départemental au niveau européen. Au niveau européen, le ministre fédéral Klöckner a voté en faveur d’une interdiction frappant les néonicotinoïdes clothianidine, imidaclopride et thiaméthoxam en 2018. Depuis le 19 décembre 2018, ils ne peuvent plus être vendus et utilisés dans l’UE pour une utilisation en extérieur. Il a également précisé qu’il ne devrait y avoir aucune approbation d’urgence de ces ingrédients actifs dans le pansement pour semences de betterave à sucre. C’est vrai.

