French News: “La construction doit être plus facile”

Source: CDU-CSU

05/05/2019

Le chef de la faction syndicale Brinkhaus sur les mesures contre la hausse des loyers

Les loyers augmentent en Allemagne et l’appel à des expropriations se répercute dans les zones métropolitaines. Dans une interview avec le chef du groupe WAZ Union, Ralph Brinkhaus explique pourquoi ce n’est pas une panacée et ce que l’Union veut faire contre la hausse des loyers.

Selon Brinkhaus, il n’ya tout simplement pas d’espace vital et il est fait référence aux mécanismes fondés sur le marché: lorsque les prix montent, le rapport entre l’offre et la demande n’est plus correct. Par exemple, une famille de la classe moyenne doit souvent dépenser une partie importante de son revenu pour se loger. “La seule chose que vous puissiez faire est de construire, construire, construire”, a déclaré le dirigeant du syndicat.

Frein de prix de location ne crée pas de logement

Le frein à la rente déjà mis en place est une mesure permettant de lutter contre les excès, qui n’ont cependant qu’un effet temporaire. “À moyen terme”, prédit Brinkhaus, “cela ne va pas aider. Un frein de prix de location ne crée pas de nouveaux appartements. “

Amortissement spécial et moins droits de cession immobilière

Brinkhaus et la faction Union proposent un modèle reposant sur plusieurs piliers. Par exemple, utiliser plus efficacement l’espace et la hauteur et aider financièrement les municipalités. C’est exactement ce que le gouvernement fédéral a déjà fait, selon Brinkhaus. “Dans cette seule législature, ce sera cinq milliards d’euros.” Mais beaucoup dépend des États fédéraux. Brinkhaus met en garde contre la gravité de la situation: “Vous devez enfin renoncer à leur blocus lors de l’amortissement fiscal spécial. En outre, les pays devraient réduire la taxe sur les transferts immobiliers – au moins pour un bien immobilier occupé par le propriétaire par famille. Malheureusement, rien ne bouge “, regrette l’expert en finance.

Construire en série

Le bâtiment de Genrell – selon les plans du syndicat – devrait être plus facile. “Nous devons penser à construire en série. Mais il y a beaucoup trop de règles. Les procédures d’approbation doivent être plus rapides. “Seule la dernière option pourrait être l’intervention réglementaire pour couvrir les prix de location, telle qu’un frein de prix de location.

