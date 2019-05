French News: L’Allemagne rejoint l’Alliance des forêts tropicales

Source: Ministère fédéral de l’Environnement Protection de la nature, construction et sécurité nucléaireLe BMU et le BMZ ont annoncé le 6 mai que l’Allemagne adhérerait à l’Alliance pour la forêt tropicale. En y adhérant, le gouvernement fédéral renforce son engagement actif en faveur de chaînes d’approvisionnement exemptes de déforestation.

De 6-8. Mai est la réunion annuelle de l’Alliance pour la forêt tropicale en Colombie

Le ministère fédéral de l’Environnement (BMU) et le ministère allemand du Développement (BMZ) ont annoncé aujourd’hui l’adhésion de l’Allemagne à l’Alliance pour les forêts tropicales. En y adhérant, le gouvernement fédéral renforce son engagement actif en faveur de chaînes d’approvisionnement exemptes de déforestation. Le ministre fédéral de l’Environnement, Svenja Schulze, a déclaré: “Les forêts tropicales revêtent une importance mondiale pour la protection du climat et de la biodiversité. Étant donné l’ampleur dramatique de la destruction des forêts, nous devons conjuguer nos efforts avec le secteur privé et la société civile. Ensemble, nous pouvons rendre possible la création de chaînes d’approvisionnement sans déforestation. “Le ministre allemand du Développement, Gerd Müller, a déclaré:” Avec l’alliance sur les forêts tropicales, de plus en plus d’entreprises s’engagent à ne plus détruire les forêts pour nos produits. Les forêts constituent le gagne-pain de plus de 1,6 milliard de personnes. Ils fournissent de la nourriture, génèrent des revenus et protègent contre l’érosion et les inondations. Mais toutes les quatre secondes dans le monde, la taille d’un terrain de football est détruite. Avec des effets spectaculaires: l’extinction des espèces progresse jusqu’à 100 fois plus rapidement qu’auparavant. Le changement climatique continue de s’accélérer. Des millions de personnes perdent leurs moyens de subsistance. Nous pouvons arrêter cela si nous protégeons systématiquement les forêts et les utilisons de manière durable. “Chaque année, environ 12 millions d’hectares de forêts disparaissent dans le monde entier. Sous les tropiques, la production de matières premières telles que l’huile de palme, le soja et le bœuf représente la moitié de la déforestation. Au cours des dernières années, un nombre croissant d’entreprises internationales ont entrepris de libérer leurs chaînes d’approvisionnement agricoles de la déforestation. L’Alliance pour les forêts tropicales (AFT) soutient la mise en œuvre de ces engagements en tant que plateforme de mobilisation, d’échange et de transfert de connaissances La réunion annuelle de l’AFE se tient actuellement à Bogotá, au Bogotá, jusqu’au 8 mai. En tant que partenariat international composé de gouvernements, du secteur privé et de la société civile, l’objectif de TFA est d’améliorer la protection des forêts tropicales grâce à la création de chaînes d’approvisionnement agricoles durables.

06.05.2019 | Communiqué de presse n ° 059/19 | Politique environnementale internationale Communiqué de presse commun avec le ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement

