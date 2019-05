French News: Le BMW Team RLL prend les quatrième et sixième places dans le Mid-Ohio.

Source: BMW Group Mid-Ohio. La BMW Team RLL a terminé quatrième et sixième de la classe GTLM au quatrième tour du championnat IMSA WeatherTech SportsCar à Mid-Ohio (États-Unis). Tom Blomqvist (GBR) et Connor De Phillippi (États-Unis) ont terminé quatrièmes de la BMW M8 GTE n ° 25, à 4.374 secondes de la victoire. John Edwards (États-Unis) et Jesse Krohn (FIN) se classent sixièmes de la BMW M8 GTE n ° 24. Après deux jours de très mauvais temps, Sunshine a pris le départ de la course de 2h40 dimanche pour un sprint sur pneu sec Michelin. Krohn et De Phillippi ont pris les départs et étaient, après 30 minutes, dans les carrés de trois et cinq.

Pendant les 60 dernières minutes de la course, Blomqvist s’est battu pour la troisième place sur le podium. Dans la phase finale, Blomqvist a été doublé et a vu le drapeau à damier à la quatrième place. Edwards était entre-temps à la cinquième place et s’est finalement classé sixième à l’arrivée.

Brandon Fry (directeur technique du BMW Team RLL): “Ce fut une journée difficile. Félicitations à Porsche pour la victoire. Derrière elle, la lutte pour les positions entre les fabricants était très serrée. Tous nos garçons se sont battus jusqu’à la fin, mais malheureusement, nous n’avons pas réussi à tirer le meilleur parti de nos possibilités. Nous attendons maintenant avec impatience la prochaine grande course à Watkins Glen. Jusque-là, nous avons encore des tests pour continuer à améliorer nos performances. “

Connor De Phillippi (BMW M8 GTE n ° 25, 4ème place): “Nous progressons vraiment. Nous savions que nous aurions un meilleur rythme en course qu’en qualifications. Nous n’avons commis aucune erreur et avons largement exploité nos possibilités. En vue des prochaines courses, nous devons continuer à apprendre et à nous améliorer. Nous ne manquons pas beaucoup de nos concurrents. Nous allons maintenant examiner les données et essayer de les améliorer encore. “Tom Blomqvist (BMW M8 GTE n ° 25, 4e place):” C’est toujours agaçant d’être aussi près du podium manquer Nous nous sommes battus pour la dernière place sur le podium, mais ce n’était pas suffisant. L’équipe a très bien préparé le véhicule ce week-end. Nous prenons maintenant les points et les idées et espérons continuer à nous améliorer lors de la prochaine course. “

John Edwards (BMW M8 GTE n ° 24, 6ème place): “Nous avions une super voiture. Jesse a fait un excellent travail et l’équipe était parfaite aux arrêts aux stands. Malheureusement, quand j’ai quitté le stand dans le premier virage, j’ai perdu 20 secondes lorsque je suis sorti de la piste. C’est une erreur inexcusable de ma part. Le fait que cela m’est arrivé avec une aussi bonne voiture est très décevant. “

Jesse Krohn (BMW M8 GTE n ° 24, 6ème place): “Je me suis retrouvé coincé au départ et j’ai perdu quelques places. Parce que tout le monde a défendu très agressivement dans la course, il était très difficile de retrouver ces positions. Je pense que nous avions une bonne voiture et que nous pouvons tirer parti de cette performance pour la prochaine course. “

