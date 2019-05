French News: Le ministre des Affaires étrangères Maas à Gaza

Source: Ministère fédéral des Affaires étrangères Les fusées du Hamas et du JIP sont une terreur affreuse contre la population civile, que nous condamnons fermement. Nous sommes soulagés que ce soir, grâce aux efforts de médiation déployés par l’Égypte et les Nations Unies, un cessez-le-feu soit entré en vigueur. Il est clair que les attaques à la roquette lancées depuis Gaza contre des civils israéliens sont inacceptables et ne résolvent aucun problème. Toutes les victimes de l’escalade récente en Israël, ainsi qu’à Gaza et leurs proches, ont notre compassion. Nous espérons un prompt rétablissement des blessés et la trêve obtenue peut servir de base à un apaisement durable de la situation. Une première étape importante dans ce processus est la mise en œuvre des accords de l’accord à la fin du mois de mars. Nous exhortons les deux parties à respecter ces engagements. Celles-ci incluent des garanties de sécurité crédibles pour Israël et des mesures concrètes pour améliorer la situation dans la bande de Gaza.En outre, une amélioration durable de la situation doit inclure un accord intra-palestinien et le retour de l’Autorité palestinienne à Gaza.Le gouvernement fédéral est prêt à soutenir toutes les initiatives empêcher le retour de conflits meurtriers. Ces initiatives doivent être intégrées aux efforts visant à créer une solution à deux États. Ce n’est qu’ainsi qu’une paix juste et durable pourra être garantie au Moyen-Orient.

