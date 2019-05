French News: Le pacte numérique semble encore nébuleux

Source: Die Linke “Il faut un coup sec pour l’expansion du haut débit et la création de connexions WLAN sécurisées”, explique Birke Bull-Bischoff, porte-parole de DIE LINKE dans le domaine de l’éducation, à propos des résultats de l’enquête Forsa publiée aujourd’hui au nom de l’Association for Education. (VBE) “Numérisation dans les écoles en Allemagne – Enquête sur la situation actuelle”. Bull-Bischoff poursuit: “Malgré les longues négociations entre le gouvernement fédéral et les Etats autour du pacte numérique, cela semble encore nébuleux. Bien qu’il existe un document de stratégie par pays, il n’y a pas de vrai concept. Nous avons besoin d’objectifs clairs et de normes claires quant à ce qui doit être réalisé avec quel équipement numérique. L’accent doit toujours être mis sur l’éducation des médias, l’apprentissage de la maîtrise de leurs propres appareils numériques, la manière de naviguer sur le Web et de l’aider à le façonner. Les enseignants ne doivent pas être laissés seuls non plus. Ils ont besoin d’aide par le biais d’une éducation et d’une formation bonnes et pratiques. De plus, nous avons besoin de structures de financement permanentes avec des échéanciers clairs et une plus grande volonté de former le gouvernement fédéral. D’autres institutions éducatives telles que les bibliothèques et les collèges communautaires doivent également être impliquées. “

