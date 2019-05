French News: Le salon dans la voiture

À l’avenir, les voitures seront entièrement automatisées, le conducteur deviendra alors un passager – il n’aura plus à se concentrer sur la circulation et aura le loisir, mais aussi le besoin de se consacrer à d’autres activités: Si le véhicule se contrôle tout seul, accélère et ralentit, il peut faire l’expérience du monde à travers un écran de pare-brise ou assombrir les fenêtres et regarder des films. L’intérieur du véhicule devient un salon ou un bureau selon les besoins. Pour Sebastian Stegmüller, scientifique à l’IAO Fraunhofer, de tels scénarios ont certainement le potentiel de devenir réalité dans quelques années. L’ingénieur industriel et son équipe étudient les idées à un stade précoce. L’objectif est d’identifier le plus rapidement possible les technologies, les services et les modèles économiques qui prévaudront et les perspectives qui n’auront aucune chance sur le marché. »Industrie automobile en transition Dans leurs recherches, Stegmüller et ses collègues collaborent avec le cabinet de conseil en management McKinsey & Company. Avec le MXT Lab, abréviation de Mobility, Experience and Technology Lab, les deux partenaires établissent un réseau afin de travailler sur des innovations pour une expérience de conduite autonome. Ils analysent les tendances pour aider les entreprises à prendre des décisions concernant les projets d’innovation. “Au début de la phase d’innovation, avant même que le développement du produit ne commence, nous sélectionnons des approches intéressantes qui méritent d’être approfondies”, explique Stegmüller. Les partenaires de la coopération répondent ainsi au nombre ingérable de nouvelles opportunités d’innovation que les grandes tendances de l’industrie automobile apportent: automatisation, mise en réseau et électrification de véhicules ainsi que de nouveaux services de mobilité. “La transformation numérique nécessite une réorientation et un déploiement des entreprises, mais elle offre également la possibilité de nouveaux services de mobilité et de nouvelles expériences de conduite”, a déclaré le responsable de Mobility Innovation. Par exemple, des services basés sur la langue et utilisant l’intelligence artificielle sont envisageables. Le pare-brise pourrait devenir un écran multifonctionnel. »Par exemple, si vous passez devant l’opéra, le service de billetterie apparaîtra à l’écran. Vous pouvez ensuite acheter les billets pour le spectacle Aida en passant, “explique le dr. Tobias Schneiderbauer, chef de projet chez McKinsey & Company.Le Mobility Innovation Lab de l’IAO Fraunhofer à Stuttgart constitue le fondement idéal pour poursuivre des idées prometteuses. L’environnement de recherche moderne pour les ateliers de prototypage et de création offre déjà une vision des caractéristiques de la conduite de demain: un véhicule transformé interagit avec les piétons, un scooter électrique à trois roues donne un aperçu de la mobilité urbaine durable et un cockpit de véhicule futuriste avec tableau de bord modulaire, disques commutables Les sièges, les tables escamotables et les écrans escamotables de style détente témoignent de l’expérience intérieure du futur, en interaction avec de l’avionique et des services futurs tels que l’apprentissage des langues, les services de livraison de pizzas et les services de divertissement personnalisé. Base valable pour des modèles commerciaux et des technologies lucratifs. Ils s’adressent non seulement aux constructeurs et aux fournisseurs de l’industrie automobile, mais également aux entreprises des secteurs du divertissement et de l’informatique. En outre, ils rassemblent des entreprises, des municipalités et d’autres acteurs qui soutiennent et enrichissent le réseau d’innovation avec leur savoir-faire spécifique. Le projet de réseau reste ouvert aux entreprises intéressées souhaitant rejoindre le MXT Lab Étude de demain sur la mobilité Un aspect essentiel du MXT Lab consiste à mener des études auprès des utilisateurs afin de fournir un point de départ pour explorer les opportunités d’innovation potentielles. Dans une première étude exemplaire, les partenaires se sont interrogés sur l’adéquation du temps libre de conduite automatisée à l’apprentissage des langues étrangères. Outre une enquête quantitative en ligne menée en Allemagne, en Chine et aux États-Unis, une expérience a également été mise en place dans le laboratoire d’innovation pour la mobilité afin d’obtenir des déclarations qualitatives de l’utilisateur. Outre l’intérêt général suscité par les offres de services correspondantes, nous avons notamment examiné l’intérêt de diverses options de mise en œuvre technique et d’applications liées aux voyages. Ainsi, enfin, des conclusions peuvent être montrées qui donnent des impulsions pour la conception de l’expérience de conduite automatisée du futur et des véhicules associés.

MIL OSI