French News: Les administrateurs de district de Rhénanie-Palatinat découvrent les possibilités de financement avec la ministre fédérale Julia Klöckner à Berlin

Source: ministère fédéral de l’Alimentation et de l’Agriculture Comprendre pourquoi la Rhénanie-Palatinat compte sur seulement 78% des fonds fédéraux disponibles pour le développement rural. Les attributions de terres peuvent recevoir des fonds pour des projets modèles.

La ministre fédérale Julia Klöckner avait invité le conseil du comté de Rhénanie-Palatinat au président Günther Schartz et à ses collègues à Berlin dans le cadre de leur ministère. Les discussions ont porté sur les possibilités de financement offertes par le ministère fédéral, en particulier pour les zones rurales, les subventions pour l’expansion du haut débit ou les initiatives locales. Le ministre fédéral Klöckner avait remarqué que le gouvernement de l’État de Rhénanie-Palatinat ne récupérait que 78% des millions de fédéraux, la Rhénanie-Palatinat y avait droit, et qu’il n’y avait que peu de demandes de Rhénanie-Palatinat pour le programme fédéral BULE. Par conséquent, les conseils de district et le ministère fédéral souhaitaient mieux exploiter ces opportunités, car le ministère fédéral de l’Alimentation et de l’Agriculture (BMEL) promeut les zones rurales à l’aide de divers instruments. La ministre fédérale de l’Alimentation et de l’Agriculture, Julia Klöckner, explique: “Dans mon ministère, les zones rurales ont un domicile: pour créer des conditions de vie égales en Allemagne, nous avons besoin d’une politique forte pour les zones rurales. Les régions de Rhénanie-Palatinat – que ce soit le Westerwald, le Hunsrück, le Palatinat ou l’Eifel – rencontrent des difficultés dans les villages et les petites villes en raison du manque de mobilité ou d’autres infrastructures. Des fonds fédéraux permettent de combler certaines lacunes dans les campagnes. Par conséquent, je ne peux pas comprendre que la Rhénanie-Palatinat quitte les fonds fédéraux de la tâche commune d’améliorer la structure agricole et la protection des côtes (GAK) de plus de huit millions d’euros. “En outre, a informé le ministre fédéral que les comtés avec le programme fédéral de développement rural (BULE) Un montant de 70 millions d’euros sera disponible en 2019. “Le programme servira à tester des approches exemplaires du développement rural. Nous parrainons des projets modèles à partir desquels nous pouvons obtenir des informations d’une pertinence nationale. Cela commence par des offres culturelles dans le village, passe par un soutien à plein temps pour le bénévolat auprès des personnes âgées. “Les administrateurs de district actuels et le ministre fédéral ont mis en place une approche pilote, en particulier avec le conseil du comté de Rhénanie-Palatinat. Le conseil de comté, qui à son tour coordonne les appels de candidatures dans les comtés et les soutient dans sa candidature puis dans son intégralité au ministère.La réunion a également porté sur des informations sur le statut actuel de la Commission “Conditions de vie équivalentes”. Les résultats seront disponibles avant la pause estivale. Ce n’est pas tant, comme le demande le gouvernement du Land de Rhénanie-Palatinat, de réclamer unilatéralement des paiements monétaires pour des dettes anciennes, mais bien des recommandations d’action concernant les différents développements régionaux et les changements démographiques en Allemagne. Une aide personnalisée au lieu d’arrosoirs est le sujet, ainsi que des changements structurels qui ne mettent pas les régions touchées plus loin, mais conduisent plutôt à un retournement. “Nous convenons, sur une base multipartite, que la numérisation est la clé de l’équivalence. C’est pourquoi il ne devrait pas y avoir deux vitesses en Allemagne. L’infrastructure numérique fait partie de l’intérêt général! Par conséquent, nous devons encore augmenter la dynamique d’expansion du haut débit en Allemagne. Nous ne pouvons pas nous permettre de rester immobiles. “Contexte: La tâche conjointe pour l’amélioration de la structure agricole et la protection des côtes (GAK) et notre programme fédéral de développement rural (BULE) sont nos principaux instruments de financement. Pour les années 2017 et 2018, des fonds fédéraux de GAK s’élevant à 765 millions d’euros étaient disponibles, pour l’année 2019, ils étaient de 900 millions d’euros. Pour la Rhénanie-Palatinat, un total de 38,34 millions d’euros de fonds fédéraux ont été préparés conformément au plan-cadre GAK de l’année dernière. La Rhénanie-Palatinat n’a récupéré que 30 millions d’euros, ce qui correspond à 78%. En outre, en 2019, des fonds supplémentaires provenant du plan spécial de développement rural, d’un montant de 7,86 millions d’euros, seront affectés pour la première fois en 2019. Au total, le gouvernement fédéral fournira à l’État environ 40,4 millions d’euros en 2019 pour améliorer sa structure agricole et sa protection des côtes. Environ 20 millions d’euros seront disponibles pour le développement rural en Rhénanie-Palatinat cette année (11,85 millions d’euros de financement pour des mesures de développement rural + 7,86 millions d’euros du Plan-cadre spécial). (BULE), depuis 2015, le BMEL a largement contribué à faire en sorte que les régions rurales restent des habitats attrayants. Dans le budget, 55 millions d’euros ont été mis à disposition pour 2017 et 2018 respectivement. Pour 2019, le montant a encore été porté à 70 millions d’euros.

