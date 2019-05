French News: Les résultats du XIX Concours général de jeunes spécialistes

Source: Gazprom en russe

45 jeunes spécialistes sont devenus lauréats du XIXe concours général sur le droit du travail dans les filiales de PJSC Gazprom. , OJSC Severneftegazprom a réclamé 328 diplômés d’établissements d’enseignement supérieur spécialisés et secondaires de Russie.

La première étape (correspondance) du concours a duré deux mois et consistait en une analyse des documents fournis par les participants. La deuxième étape (à temps plein), qui s’est déroulée le 20 avril sur la base de l’établissement d’enseignement «Gazprom Technical School Novy Urengoy», a réuni 209 participants. Les participants se sont vu proposer des tâches concurrentielles (professionnelles, intellectuelles, créatives).

145 personnes ont été admises à la troisième étape. Les employeurs potentiels – responsables et spécialistes des départements des filiales ayant soumis des offres au concours – ont interrogé les candidats.

Lors de la réunion finale de la commission de la concurrence, il a été décidé de reconnaître le concours parmi les 45 diplômés. Ils sont assurés de travailler dans les filiales de Gazprom. , 7 ans – chez Gazprom Dobycha Nadym LLC. 43 personnes supplémentaires ont été incluses dans la réserve de personnel des entreprises.

Référence LLC Gazprom dobycha Yamburg est une filiale à 100% de PJSC Gazprom. Elle exerce ses activités dans le district autonome de Yamalo-Nenets et exerce principalement ses activités dans la production de gaz et de condensats de gaz. La société détient des licences pour l’exploration et la production d’hydrocarbures des champs de Yamburgskoye et de Zapolyarnoye. Il prépare également le Nord-Kamennomyssky, le Kamennomyssky-mer, l’Ob, le Chugoryakhinsky, le Tazovsky-Zapolyarny, le South-Sailing et, dans le cadre de l’entreprise commune, les secteurs Sailing, North Sailing et Semakovsky du développement industriel La société est responsable du développement des champs Antipayutinsky et Tota-Yakhinsky.Le gaz est préparé pour le transport sur 14 unités de préparation de gaz intégrées et 5 unités de préparation de gaz.Gasprom Dobycha Yamburg emploie plus de 11 000 personnes. Le siège social est situé à New Urengoy.

