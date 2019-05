French News: Perspectives hebdomadaires: les marchés boursiers inversés

Source: Boerse Frankfurt6. Mai 2019. FRANKFURT (Bourse de Francfort). Les nouveaux tarifs américains sur les exportations chinoises pèsent lourdement sur le DAX lundi matin. L’indice est en baisse de 1,4 point à 12 231 points peu après le début des négociations, pour atteindre 12 412,75 points vendredi, son plus haut niveau depuis septembre 2018. Le président américain Trump a annoncé de manière surprenante dimanche dernier qu’il augmenterait vendredi le tarif douanier spécial à l’importation de 200 milliards de dollars sur la Chine de 10% à 25%. Il a également menacé de s’étendre à toutes les importations. Les négociations avec la Chine progressent trop lentement, a déclaré le président. Les marchés boursiers chinois se sont effondrés. La Réserve fédérale américaine continue de faire une pause La politique monétaire reste favorable: le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, n’a pas promis de réduire les taux lors de la réunion de la Fed la semaine dernière, contrairement à ce que certains espéraient sur le marché, mais pas de hausse des taux d’intérêt. “Le meilleur ami de l’actionnaire était, est et restera la politique monétaire”, note Robert Halver de Baader Bank. Toutefois, la situation fondamentale est modérée: “À ce jour, environ 75% des sociétés du S & P 500 ont été en mesure de surprendre leurs bénéfices au cours du premier trimestre de la période considérée. Cependant, cela n’est guère surprenant compte tenu des faibles attentes. “

Technologie: manque de dynamisme Selon le cartographe Christian Schmidt de Helaba, le DAX de vendredi a finalement réussi à laisser derrière lui le retracement contesté de 61,8% des 12 329 jetons, mais les circonstances n’étaient pas idéales , “En particulier, le manque d’élan doit être critiqué.” En outre, divers indicateurs avaient déjà commencé à se tourner vers le sud. Aujourd’hui, le DAX tombera sous la limite supérieure du canal de régression 144, à 12 293 points. “Si plus de marques ne peuvent pas être défendues, menace d’un test des marques de 12 166 et 12 115.”

Schmidt Cette semaine, en plus de quelques données économiques importantes, de nombreux chiffres d’entreprise sont attendus: dans les prochains jours, BMW, Siemens, Deutsche Telekom, Deutsche Post, Henkel, Infineon, Vonovia, Munich Re et Wirecard rendront compte du premier trimestre. Données commerciales et économiques importantes Mardi, le 7 mai à 8 heures. Allemagne: commandes reçues par l’industrie en mars. Selon Commerzbank, l’industrie allemande n’a pas connu de redressement en mars. Par exemple, les commandes n’ont reçu qu’un effet ponctuel en raison du chiffre exceptionnellement faible de «construction d’autres véhicules» de février, ce qui représente un petit plus de 0,5%. Mercredi 8 mai à 20h. Allemagne: Production dans l’industrie manufacturière Mars. Pour la production industrielle, DekaBank s’attend à un petit plus, tandis que dans le secteur de la construction, une nouvelle augmentation augmente encore la forte augmentation trimestrielle. Au total, la production du secteur manufacturier a légèrement augmenté. Vendredi 10 mai 14h30. US: prix à la consommation avril. Après le faible niveau de 1,5% enregistré au début de l’année et la hausse liée au prix de l’énergie constatée en mars, DekaBank prévoit une hausse des prix relativement anodine. L’inflation annuelle du taux directeur est probablement passée de 2 à 2,2%. De: Anna-Maria Borse6. Mai 2019, © Deutsche Börse AG

MIL OSI